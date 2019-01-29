擬推「多城市論壇」　盧秀燕：九二共識是重要的穩定基礎

▲盧秀燕出席香港出入口商會會董交接。（圖／台中市政府提供）

記者曾俊豪／綜合報導

台中市長盧秀燕昨（28日）前往香港，出席台中市農會和香港中華出進口商會簽署友好合作協議儀式，之後便返回台灣。盧秀燕在受訪時提到，兩岸應該盡量走向和平，因為兩岸人民渴望和平，在和平中進行經貿往來和穩定發展。在此目標下，九二共識是一個很重要的穩定基礎。

據《中央社》報導，盧秀燕在活動空擋接受媒體採訪時。她還提到，這次到香港訪問的主要思考前提就是「放下政治，全力拼經濟」，這是大家要走的出口和活路。盧秀燕強調，台中市的東西要賣得出去，就要「走出家門」，不能自困。

她表示，台中市農會與中華出進口商會簽署友好合作協議只是第一步，希望台中和香港有更密切交往，台中市則希望透過香港通向世界。也因此，透過協議簽署把台中的產品介紹出去，讓香港買家認識和採購台中產品。由於台中的水果研發能力很強，甚至可以根據買家的需要研發生產不同貨品。

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者陳玉攝）



至於九合一選舉後，兩岸城市交流成為新顯學，台中是否比照台北市與上海舉辦雙城論壇。盧秀燕則回應，「有可能，而且還有其他構想，但仍在討論中。」

她強調，此構想是台中不止是跟某個城市做朋友，而是「跟很多城市做朋友」。所以，未來台中市可能不止是跟特定城市舉辦雙城論壇，可能是一個「多城市論壇」。

香港中華出入口商會28日晚間在香港會議展覽中心舉辦第34屆會董就職典禮，台中市長盧秀燕應邀出席。她與現任香港特別行政區行政長官林鄭月娥、福建省副省長鄭新聰及多位企業家一同合照，盧秀燕也是唯一受邀致詞的贈禮嘉賓。