卓榮泰：執政最不好是把東西放到發霉！打掉黴菌就來不及了

▲民進黨黨主席卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

對於黨長期弱化的問題，民進黨主席卓榮泰29日接受訪問時表示，未來黨會強化論述，在黨政平台溝通政策平起平坐，達成決策準確、一致與節奏感，且強調執政最不好的就是拖著不解決，把東西放到發霉，再去打掉黴菌就來不及了。

卓榮泰認為，府、院、黨與黨團的態度一致，推動政策時分別扮演好前鋒、後衛、側翼的角色，這就是節奏感，而在黨政平台中不能堅持己見，而是論述之後，必須要有說服對方或是謙卑接受對方意見。

民進黨執政以來，跟社運團體之間出現不少問題，卓榮泰表示，民進黨應該要主動了解，並且積極跟行政體系討論，如果執政團隊有其他的考量，民進黨也要負責跟社運團體溝通說明。

卓榮泰認為，民進黨過去沒有發揮這些功能，所以跟社運團體才會漸漸疏遠，而這些團體甚至也跑到了民進黨的對立面，現在必須要把他們找回來。

卓榮泰進一步指出，不分區的立委代表的團體有好的政策，也應該要帶回黨內來討論，但當黨團內部無法對此形成共識的時候，這位不分區立委，也必須要有能力跟所屬的團體協調，並不是一個人堅持己見。

卓榮泰強調，台灣社會對於許多事情有很多分歧，但應該要該斷就斷，當機立斷，不要讓爭議一直存在下去，執政最不好的就是一直拖著不解決，把一個東西放到發霉，再去打掉黴菌就來不及了。