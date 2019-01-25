生豬肉丟垃圾桶、熟肉丟廚餘　黃金城：跟環署同一條陣線

▲農委會副主委黃金城。（圖／翻攝農委會臉書，下同）

記者胡順惠／台北報導

農曆春節即將到來，除了旅遊人潮增加，台商也會紛紛返台，非洲豬瘟防疫必須更嚴謹，不過在這關鍵時刻，卻傳出環保署、農委會不同調。農委會副主委黃金城今（25）日解釋，大陸豬肉一定要交給防檢局或地方防治所，台灣沒發生疫情，生豬肉丟到一般垃圾、煮熟豬肉則是丟一般廚餘，「我們跟環署沒有兩條線，只有一條線」。

農委會與環保署、防檢局、畜牧處等機關，25日下午2時共同召開「非洲豬瘟防疫相關作為」記者會。環保署副署長沈志修表示，全台有1154個養豬場，各縣市環保局檢核到31日，如果畜牧、飼料登記證都沒有，就必須改用飼料，將來廚餘養豬一定要90度以上高溫蒸煮1小時。

▲環保署副署長沈志修。

對於外界質疑環保署、農委會在豬肉處理上不同調。黃金城也說，農委會都持續在跟環保署協調，昨天他只是把幾個面向講出來，沒有那個意思，「國內沒發生疫情，以一般垃圾方式處理，是沒有問題的，如果把肉丟在一般垃圾，透過焚化爐高溫處理，問題一了百了」。

豬肉進入一般垃圾處理後，是否會流入掩埋場，造成疫情感染。黃金城回應，國內生豬肉是沒有問題的，現在就是怕境外流進來的，因為豬是唯一感染的途徑，掩埋場環境基本上沒有野豬來吃，不會有這種狀況發生。

沈志修補充說明，國內99％以上的垃圾都用焚化爐處理，而且掩埋場也不是掩埋一般家裡的垃圾。他表示，邊境近來的豬肉一定會被海關攔下來，而台灣民眾家中已經放一段時間的，要經過焚化爐高溫燒毀，現在豬隻每天都有死亡的情況，民眾要主動通知防疫單位，不要隨意亂丟造成恐慌。

▲沈志修提醒，豬隻發生死亡情形時，要主動通知防疫單位，不要隨意亂丟造成恐慌。

「這樣的肉品還值得你去吃嗎？特別是對岸的肉類產品，就寄回來給防檢局處理吧！」黃金城指出，昨天就有4件檢驗出陽性反應，都是民眾主動寄回來的，很多從中國大陸回來的人跟他說，這些全部都是經過加工場，難道有人希望親戚、家人去吃到這樣的肉類產品嗎？

為了鼓勵業者主動通報，農委會把補償規格拉高到口蹄疫時一樣。黃金城指出，希望業者發現豬隻異常死亡時，能第一時間主動通報，會給予100％全額補償，不要像大陸一樣，3個月的時間就通通淪陷。

另外在黑毛豬生產過剩部分，黃金城宣布黑毛豬短期產銷調節措施，從108年1月24到2月底，黑毛豬業者都可以申請補助（聯絡人：翁先生，電話02-23015569轉2227），淘汰種母豬8000頭，每頭補助2000元，另外小豬則是轉作加工，每頭補助800元。

「這兩星期（春節9天假）是風險最高的時間點，會隨時注意動向。」黃金城表示，回台灣手提行李要達100％的檢查率，防範攜帶回台的東西，阻擋疫情進到國內來。防檢局局長指出，已經請求人力支援，非洲豬瘟防疫工作是長期的工作，2月採購新一批的X光機安檢，到時人力可以減輕一些。

▲手提行李必須100％檢查，春節旅客暴增勢必面臨挑戰。（圖／讀者提供）