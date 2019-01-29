彰警春節特別服務　 在觀光熱門景點設機動派出所

▲彰化縣警局即日起至2月中旬春節期間，在人潮出入的景點設機動派出所服務。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局為了讓民眾能平安過好年，秉持「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」之主軸，除強化年節前後及連續假期治安與交通維護工作之外，今年即日起到2月17日將在全縣各重要處所、熱門景點成立「機動派出所」，強化年節前後及連續假期治安與交通維護工作，服務不打烊。

彰化縣警局在彰化有8個分局區，設立機動派出所的時間與地點，

彰化警分局2月4日下午14-18時；2月5日10-18時；2月6日10-14時-在彰化火車站；員林警分局：1月29日至11日15-18時-在員林火車站；鹿港警分局：2月5日至9日10-18時、2月10日10-20時-鹿港鎮公會堂。

北斗警分局：2月5-10、16、17日8至22時-溪州公園遊客服務中心；和美警分局-29日14-16時-塭仔港觀光漁市；31日17-20時-和美鎮公所；2月1、5、6日10-12時-伸港鄉福安宮；溪湖警分局：2月6、7日14-17時-溪湖糖廠；

田中警分局2月3、4日14-18時-臺灣高鐵彰化站；2月5、6日8-12時-社頭鄉清水岩寺；2月7、8日14-18時-臺鐵二水火車站；芳苑分局：2月5、6日12-16時-芳苑鄉福海宮。

縣警局指出，機動派出所為春節期間臨時設立，藉由在人潮聚集處提高見警率，加強治安維護，協助旅客疏運，也方便一般外地遊客來遊玩時就近向機動派出所員警詢問交通指引。

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