舉重金牌林子琦遭禁賽8年　告中華奧會無權限決定

▲林子琦因禁藥問題遭追加禁賽至8年，台北地方法院開庭，律師強調，中華奧會無權執行禁賽令。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者楊佩琪／台北報導

仁川亞運女子舉重金牌得主林子琦，因被檢查出使用禁藥，遭禁賽2年，中華奧會再依國際運動仲裁法庭判決，延長禁賽達到8年。林子琦不服，向台北地方法院提起防止侵害訴訟，29日開庭，委任律師強調，中華奧會沒有權限禁賽，又發函給舉重協會執行禁賽令，已經構成人格權的侵害。全案辯論終結，將在2月27日宣判。

2016年6月，林子琦參加里約奧運前，進行中華奧會的例行檢查，卻被查出體內含有類固醇等禁藥成分，遭中華奧會運動禁藥管制委員會罰禁賽2年。雖然2018年解禁，但世界反禁藥組織(WADA)來函不同意減刑，並告上國際運動仲裁法庭(CAS)。

CAS審理後，2018年11月判決應追加禁賽達8年，並取消積分及獎金，中華奧會因此發函舉重協會執行禁賽令。林子琦不滿，日前向台北高等行政法院聲請停止執行，也向台北地方法院提起防止侵害訴訟。

開庭時，法官訊問中華奧會到底有沒有禁賽的權限，委任律師表示「沒有。」但台灣為WADA簽署會員，一旦經過判決，中華奧會有必要通知國內的舉重協會，由舉重協會決定是否對選手禁賽，僅是「通知」，中華奧會並非「執行」仲裁。

另按國際舉重協會及國際奧會規定，選手違反禁藥處分，就形同喪失參賽資格，即便法院作出有利判決，選手也不一定就能參賽。且因為參賽的資格規定很多，也非中華奧會自己訂的，禁藥僅是各種資格限制中的一種，不是成績最好的選手就一定能參賽。

林子琦的委任律師黃國鐘則強調，重點就在於中華奧會無權執行禁賽，更不應發函舉重協會。因WADA並非國家，其規定也非國際條約，因此沒有執行力，要有執行力，也須經台灣的法院認定。況且，國際舉重協會的官網上，仍列有林子琦的名字和世界排名等資料，不能讓優秀選手出賽，已經違反國際奧會憲章，

黃國鐘也表示，最近一次的比賽「國際舉重總會世界盃資格賽」，已於1月20日截止報名，國內的舉重協會明明曾說，只要法院有發函證明全案在訴訟中，未定案，就可以幫林子琦報名參加，但到1月20日為止都沒報名「可能是畏懼中華奧會的壓力。」

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