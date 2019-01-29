「不想被蓋布袋打」　高雄體育處：未接到「館長」申請

▲體育處處長與韓國瑜連袂出席記者會，對外說明目前尚未接到館長申請。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

針對館長陳之漢在直播中痛批出錢舉辦健力賽卻被高雄市體育處阻擋，體育處29日提出回應，表示館長沒有親自或以尾波的方式接洽辦理健力賽意願，以及選手選拔事項，且依體育署規定全國性賽事須由內政部立案，經中華奧會成承認的體協舉辦，日前高雄市曾舉辦的青年盃、菁英盃等賽事，體育處僅提供行政上及部分經費上的補助。

市長韓國瑜也在29日市政會議後，與運發局代理局長同明鎮接受媒體採訪，韓國瑜說自己一天到晚被罵，一定要出來對外澄清，不能「每次都被蓋布袋打」，對此館長事件，周明鎮也說，館長至今從未與運發局有過任何接觸，且國手選拔屬中央力館，若協會要舉辦國手選拔也要體育處同意，權責不在高雄市政府身上，且館長陳之漢說的「高雄市反對體育活動與商業作結合」，周明鎮表示「這是錯的」，且這些活動與商業結合，也能活絡高雄得經濟。

周明鎮進一步表示，為化解雙方歧見，他已派員與館長接洽，希望能將誤會講清楚、說明白，平息這場風波，但談到雙方合作，周明鎮也表明，目前館長的健身房大部分都在北部，在高雄尚未設點的情況下，仍由單項運動協會主導。

至於引發爭議的健力賽協會2019年菁英盃，運發局表示，到28日為止都尚未接到健力賽協會的行政需求，該協會也表示賽事正在「研議中」，且對方也沒有說健力賽與商業結合不合法，運發局表示，他們相當歡迎民間企業贊助賽事及選手來到高雄比賽，希望藉此提高運動並與產業環境結合，希望兩方人馬能攜手合作，創造更多更好的環境‧