影／咬死浪浪比特犬遭沒入　飼主函辦「勒令終生禁養犬」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老狗，22日下午被一隻比特犬攻擊，咬到滿頭是血，流浪老狗倒臥血泊之中，畫面令人觸目驚心。照片被轉發上臉書，引發網友群情激憤，痛批太殘忍。基隆動保所將比特犬「沒入」，飼主則依違反動保法函送，並勒令終生禁養犬。

▲ 直攻咽喉咬死浪浪比特犬遭「沒入」，飼主函辦勒令終生禁養犬。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳姓飼主在2018年5月，曾放任比特犬攻擊流浪狗，竟指揮自己的惡犬攻擊無辜的流浪狗，還拿手機錄影，嘴裡還一邊喊著「咬給牠死」，被基隆動保所開罰3萬元。當時，還惹怒網路紅人「館長」陳之漢放話，人對人、狗對狗展開對決，事隔不到1年，這隻比特犬又出事。

22日這隻比特犬，跑到基隆市中正路393巷附近，見附近生活10多年的流浪狗，猛攻擊頭部、脖子，咬到滿身是血，熱心民眾拿起掃把、安全帽去敲比特犬，仍無法消去比特犬的殺意，飼主硬把牠拉開，狗才鬆口。

目睹民眾將照片被轉發上臉書，引發網友群情激憤，痛批太殘忍。事件引發市議員張秉鈞、張之豪、張灝瀚關切。張秉鈞說，比特犬闖禍當下，陳姓飼主立即將流浪狗，帶往基隆愛犬醫院搶救，因頭顱破裂，失血過多死亡；動保所也證實陳確實有將狗送醫。

動保所長陳瑞濱指出，比特犬是農委會公告具攻擊性寵物，出入公共場所要有防護措施，2018年陳遭罰後，已諭知帶犬出門時應以鍊繩牽引，還要配戴不影響散熱的透氣口罩。陳解釋，最近家中裝潢，開門時不慎讓比特犬衝出。比特犬目前收容在動保所寵物銀行，動保所表示，在判決結果未出來前，不開放認養。