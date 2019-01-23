闖館長地盤叫囂被逮「反告公然侮辱」　他慘遭檢方打臉



▲張姓男子告館長陳之漢，檢方處分不起訴。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林裕豐／新北報導

「館長」陳之漢在新北市林口區開設健身房，2018年4月間遭一名張姓男子帶人叫囂，館長開直播指控張男「帶30幾個人讓我委任的周律師很害怕」，張男怒告館長公然侮辱，新北地檢署認為張男確實有帶人到場嗆聲等行為，做出不起訴處分。

2018年4月4日，張姓男子（35歲）和多名朋友到館長在林口區開設的健身房，堵在門口要找館長，警方帶回張男等4人調查，張男等人則聲稱喝醉，有所誤會，願意和館長和解，但仍被依恐嚇等罪嫌送辦。 事後，館長在5月10日下午開直播提及，張男以談和解之名約健身房副總吃飯，結果去的時候，「他擺一個鴻門宴，30個小弟坐在那邊，叫3桌在那邊，還恐嚇我們副總，叫我們副總拿30張會員卡給他」，又提到在4月、5月間在區公所調解2次，「帶30幾個人讓我委任的周律師很害怕，嚇到不敢說話」，張男因此怒告館長涉犯公然侮辱。

館長出庭供稱，直播內容則都是依據健身館副總轉述以及監視器畫面據實陳述，且他5月間委託律師調解，張男仍要求無條件和解與提供會員卡，律師也告訴他對方帶了30多人到調解委員會。 檢方認為，館長雖在直播時提到鴻門宴、調解嚇到律師等內容，但因觀眾並無法知道現實特定對象是誰，難認館長有誹謗張男的故意。此外，健身館李姓副總與員工、館長的律師也都證稱，張男確實曾到店裡叫囂、帶30多人到調解委員會，因此處分全案不起訴。