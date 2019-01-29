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嘉縣新低碳運具轉運中心啟用　特斯拉跑車超搶眼

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▲▼ 嘉縣新低碳運具轉運中心啟用。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉縣新低碳運具轉運中心啟用，跑車型低碳載具特斯拉超吸睛。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接綠能時代，嘉義縣「新低碳運具轉運中心2.0」29日正式啟用，轉運中心除自行車外，未來將進駐GOGORO、三陽電動機車，並建置電動機車充電站、LUXGEN(納智捷)直流電充電站、TESLA特斯拉跑車超級充電站等低碳能源補給設備，提升運具多樣性。縣長翁章梁、縣議員林緗亭等人親臨剪綵並試駕目前最夯的TESLA特斯拉跑車，體驗最先進的低碳電動運具。

▲▼ 嘉縣新低碳運具轉運中心啟用。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
位於高鐵嘉義站前新低碳運具轉運中心占地232坪，是座結合綠美化意象的新低碳運具轉運截點，具備寬廣的空間及多元的低碳運具，整合無碳自行車、低碳電動二輪車、電動汽車等綠能運具，提供遊客舒適便利的綠能交通，以及美食餐廳、各地特產和飯店民宿旅遊資訊服務，未來將串聯嘉義縣主要觀光景點、甚至納入旅客行李直送飯店服務，推廣綠能環保觀光。

▲▼ 嘉縣新低碳運具轉運中心啟用。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
新低碳運具轉運中心也提供七人座電動汽車預約包車服務，透過電動汽車串起點與線，暢遊故宮南院、蒜頭糖廠、布袋高跟鞋教堂等週邊景點，結合各鄉鎮市逐步設置的電動汽機車充電站，打造嘉義縣成為全方位的樂活城市。

翁章梁指出，全球暖化為地球帶來極端氣候的嚴重後果，世界各國將減少碳排放列為最重要的環保議題，臺灣身為國際社會的一員，不能置身事外，打造綠能低碳城市，嘉義縣要走在前頭。

另外，轉運中心也將租借gogoro電動機車服務，配合太保、朴子、民雄、大林等地設置的電池交換站，大幅提升旅程續航力與可變性，讓低碳輕旅行隨意可及。

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關鍵字：嘉縣新低碳運具轉運中心,特斯拉跑車

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