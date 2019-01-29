嘉義縣番路鄉觸口村　台18線33k+500邊坡施工交通管制

▲▼ 嘉義縣番路鄉觸口村台18線33k+500因邊坡刷坡作業實施交通管制。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



公路總局第五區養護工程處阿里山工務段表示，嘉義縣番路鄉觸口村台18線33k+500，牛埔仔大草原至天長地久吊橋前下坡路段因邊坡刷坡作業需要及考量用路人安全，預定於1月30、31日實施封閉管制，每施工10分鐘後放行1次，春節連續假期期間不管制。

另自2月11日起至2月20日，每日7時至17時實施單線雙向通行之交通管制，敬請用路人預作行程規劃並配合交管人員指揮通行。