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「柯文哲跟當時的馬英九有點像…」　陳文茜：個人形象超越團隊

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選結果出爐，「柯家軍」陳思宇在藍、綠夾殺下以9689票挫敗，引來外界質疑「柯文哲光環」不再？資深媒體人陳文茜對此形容，台北市長柯文哲和當年的前總統馬英九現象有點像。

陳文茜在28日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中指出，柯文哲屬於個人型態的魅力，和法國總統馬克宏不太一樣。馬克宏成立了一個新的政黨「前進黨」，然後靠前進黨的力量選上法國總統之位；柯文哲靠的是網路，甚至「是有一點網軍操作型態」所形成的輿論力量，然後影響很多人對問題的看法，也影響了很多人對柯文哲的喜愛。

陳文茜認為，柯文哲和當年的馬英九現象有點一樣，大家給馬英九個人的形象，超越台北市政府團隊，當然馬的市府團隊可能比柯文哲的團隊還強，可是那時後大家給馬英九的評價，遠遠高於馬英九的市府團隊的評價，甚至很多人講不出來馬英九到底做了什麼？他的第二屆也講不出來，然後到了第三屆換成了郝龍斌的時候，發現他留下了很多重大的，不能說叫做弊案，但是總是災難。

陳文茜說，可是他（馬英九）還是選總統了，而且當選了，「馬英九絕對是他（柯文哲）的前車之鑑」，你有你的神話，你有你的魅力，但如果你不是擅長領導團隊的人，你不知道重用有能力的人，不是一個可以把最優秀的人網羅在你身邊的人，「你的神話是不足以治國」。

▼馬英九。（圖／記者王兆麟攝）

▲馬英九

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