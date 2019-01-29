柯文哲越荒謬粉絲越多？遭酸靠「娛樂效果」連任

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



政治中心／綜合報導

近期外界對政治人物網紅化有諸多爭議與討論，中國文化大學新聞系主任胡幼偉29日發文分析台北市長柯文哲受到支持的原因，他表示唯有看清他是「娛樂咖」，而不是「政治咖」，才能解釋為何他市政搞得這麼爛，卻還能連任，直指柯某會受歡迎是因為台灣人民對政治的厭惡，只要他「越荒謬，粉絲愈多」。

胡幼偉表示，柯文哲的社會功能，不是服務市民或城市治理，而是「大眾娛樂」，從「政治咖」的角度來看，柯某完全不及格到極點，但在和邰智源一齊搞笑時，拉抬柯某支持度的效果特別好，正是因為柯某是「娛樂咖」，才能擁有這麼多粉絲。

胡幼偉點出柯某的粉絲大部分是年輕人的原因，他表示，年輕人基本上都比較愛玩，喜歡有趣的人或物，於是對柯某就特別喜愛。另外，在柯粉心中，柯某其實就是真實世界中的「豆豆先生」，柯某只要繼續不可思議地脫線、擺爛、口不擇言、行動荒謬，就能繼續擁有高支持度，柯某種種的「不像樣」，正是柯粉對他的最大要求，愈不像樣，娛樂效果愈強。

胡幼偉解釋「柯家軍」陳思宇在此次立委補選中落敗的原因，他認為柯文哲擁有「娛樂咖」、「非政治」、「反政治」的本質，而柯某幫陳思宇站台、掃街拜票是一種「傳統政治性的動作」，這樣就太像『政治咖』在做的事情了，所以柯某輔選的人，「必然死得很慘！」

針對柯文哲鬆口組黨，及外界揣測柯某可能會選2020一說，胡幼偉分析，柯某可以選總統，喜歡看他搞笑的人，會投他一票；但他不能組黨，因為，組黨是對「娛樂」的背叛、向「政治」的靠攏，而柯某是靠「非政治」或「反政治」才有票房的。他表示，柯粉只接受柯某選上總統後把國家變成一個每天都有爆笑劇的舞台，讓大家每天在事業學業壓力下，有柯某這個紓壓管道。

胡幼偉最後做出結論，他認為就是有這麼多人對台灣的政治厭惡到極點，柯粉對柯某的支持，只是藉此表達對現實政治的厭煩與抗議，是一種對傳統政治文化的顛覆，柯某只是實現這種顛覆的一個工具，所以，柯某只要繼續荒謬下去，就會有大批粉絲，直言柯「愈荒謬，粉絲愈多！」

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