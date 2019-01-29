搭乘白牌車、計程車不跳表　監理站：小心重罰

▲屏東監理站會同警方在屏東火車站等處取締白牌計程車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「要坐車嗎？」、「要到哪裡？」、「1人100」，在屏東火車站、客運站搭車的民眾可能常常遇到這種情形，屏東監理站表示，就是俗稱「白牌車」的非法營業車輛吆喝攬客，千萬不要搭乘；該監理站將在這段期間組成監警聯合稽查小組加強稽核取締，籲請駕駛人切勿以身試法。

屏東地區各轉運站均設置計程車排班區停靠候客，外觀黃色、有車頂燈、車牌白底紅字。只要外觀不是黃色，車牌是白底黑字，就是不合格的白牌車。

屏東監理站站長榮沛華表示，為了自身的權益，請民眾搭乘合格有保障的計程車，不要搭乘沒有執業登記證的白牌車，否則一旦發生糾紛，乘客恐投訴無門。

榮藥站長呼籲經營未經核准白牌車輛車主及駕駛人，依據現行法規一旦被查獲，可處10萬元以上20萬元以下罰鍰，牌照及駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。

屏東監理站說，計程車車上都有安裝自動計費器，並應按表來收費，如遇有未按表收費或列印收據的情形時，可向該監理站檢舉申訴，並提供佐證資料。申訴電話：屏東監理站08-7666136，如經查證屬實，將依規定開新台幣9000元罰單。