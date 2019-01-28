男同事揪玩俄羅斯輪盤！24歲正妹警慘遭「胸口開一槍」死亡

▲美國警察和同事一起玩俄羅斯輪盤，被意外射殺（圖／翻攝自ksdk）

記者錢玉紘／綜合報導



美國路易斯安那州有一名女警，放假的時候和男同事一起玩「俄羅斯輪盤」遊戲，沒想到真的賭上了性命，她當場被男同事擊中，送醫之後不治身亡。警方指出，開槍的男員警是時尚當時正在值勤中，正在調查詳細原因，而該男也因為過失殺人而被起訴。

這起事件發生在24日凌晨，24歲的正妹女警艾利西斯（Katlyn Alix）在休假期間，與29歲的男同事賀登（Nathaniel Hendren）以及另一名同事在公寓中聚會，沒想到竟然玩起了危險的俄羅斯輪盤遊戲，他們將手槍彈匣清空，然後放入一顆子彈，接著轉動彈匣後，互相朝拿槍指著對方並扣下板機。

一開始賀登先扣板機，沒有發生任何事，接著輪到艾利西斯，也沒有子彈，但是到了第三次時，賀登扣下板機開槍，沒想到艾利西斯就直接胸部中彈，當場倒地。現場的兩名男性員警立即開車送艾利西斯到醫院，但她傷重不治。

事發時在場的男同事提到，當時他勸賀登和艾利西斯不要玩這麼危險的遊戲，而且他們是警察，這樣會有不好的影響，但對方不聽勸，他正打算離開，就聽到槍響，立即回到公寓的客廳內，就看到艾利西斯胸部中槍。

警長海登則提到，當時兩名男性員警應該是在執勤中，但沒提到為何他們會翹班去聚會，兩人目前暫時被停職。賀登在上周五已經被以過失殺人等罪名起訴。