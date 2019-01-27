屏東「熱博+燈會」引人潮　交通須知屏警報乎你知

▲屏東熱帶農業博覽會位置圖。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019屏東熱帶農業博覽會1月29日起2月17日結束，為期20天，配合台灣燈會在屏東，推出更豐富的亮點主題，轄區的屏東警分局因應國道三號屏東交流道通車，已規畫交通疏導勤務，籲請用路人配合，維護人車安全及交通順暢。

屏東察分局規畫路線，為利用國道三號屏東交流道南下車輛，請直行至台27線右轉進入園區（春節期間壅塞時段視車流引導至神農西路兩側有停車腹地可供遊客停車）。

▲警方設置屏東熱帶農業博覽會周邊道路路標。

另利用台27線海豐街或海豐外環道車輛，請於黃金路直行右轉德和路進入園區，園區內可提供900席汽機車停車位（春節期間壅塞時段視車流引導至神農西路兩側有停車腹地可供遊客停車）。

警方為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱博園區周遭，劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車情事。



而在緊鄰熱博園區屏東交流道，臨近有長治、麟洛、九如交流道可供使用，沿途設有前往停車場、園區之大型指示標誌，請用路人多加參考利用。警方建議民眾多加利用接駁專車至園區，行駛路線為屏東客運總站→屏東熱帶農業博覽會場，省時又方便。

分局長郭子弘表示， 25日屏東綵燈節及勝利星村相繼點燈，連結熱帶農業博覽會成為屏東亮點，勢必吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日車流倍增，警方除實施各項交通管制措施，亦派員視車流狀況即時連線警察廣播電台，提供最新路況，以利用路人往來順暢通行，快樂屏東遊，平安返家園。