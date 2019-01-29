母羊被偷「活活餓死3隻小山羊」　飼主飆罵：無良缺德小偷　

▲黃姓婦人飼養山隻被俞， 恆春警方在現場採證。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮黃姓婦人飼養50多頭山羊，其中20頭母羊在3天內被人偷走，由於母山羊只餵親生的小羊，正值餵奶高峰期，有3隻小羊因沒有母奶可以喝，陸續餓死，而場內惟一的「種山羊」也被偷，讓她相當難過，痛罵竊賊沒有良心，警方已調閱監視系統追緝中。

▲黃姓婦人羊舍外觀▼

不過，由於天氣寒冷，是羊隻需求高峰期，警方擔心失竊的山羊可能已流入羊肉店，讓不知情的民眾吃下肚。

黃姓婦人報案說，她共飼養50幾頭山羊，每天幾乎由她或家人帶羊群到附近吃草，每天都有清點數量，26日早上發現10隻母羊不見了，原以為是家人沒清點走失羊群，不在意，前天又發現唯一的「種公羊」也失蹤，28日又有10隻成年母羊不見，認為不是羊隻單純走失，應該被「被偷了」，損失近50萬元，報緊報警。

她說，專挑半夜偷母羊肯定是「內行人」所為，而她飼養的母山羊有不是自己親生的小羊不餵的習慣，由於第一天被偷走10隻母羊，她一時未注意，等到3隻小羊因沒有奶喝餓死，她才知道事情大條，由於羊舍內還有10隻小羊，避免牠們再度餓死，只能餵牠們喝羊奶粉，勉強維持生命。

恆春警分局副分局長林明泉表示，警方獲報後已由偵查隊鑑識小組人員前往羊舍採證，並調閱監視器循線展追查，早日緝獲竊賊，尋回母山羊，以免小羊成為孤兒，成為無辜受害者。