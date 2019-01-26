高雄男嬰突然昏迷　Uber駕駛一個move…熱心警察也開道搶救

▲▼男嬰熱痙攣，員警協助開道送醫。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市鼓山區一名38歲林姓女子，因1歲的兒子發燒而叫車要前往診所，即將上UBER車時，小男嬰突然昏迷，林女緊急請司機改送市立醫院，時值下班尖峰時刻，綿長的車龍難以快速前進，眼尖的司機見對向車道有警車停等紅燈，等不及號誌轉換，便趨前請求警車開道送醫，員警見狀二話不說，調頭開道以最快速度抵達醫院，幸好在醫護人員悉心照護下，男嬰已無大礙。

鼓山分局龍華派出所警員郭恒嘉、王建勛、周宥南等3員在24日晚間6點30分左右，巡經鼓山區華榮路停等紅燈時，一部UBER租賃車突然自對向車道上前停在警車旁，表示車上載有一對母子，小男嬰疑似熱痙攣而陷入昏迷，請求警方開道送醫，員警在車窗外一片汽機車的引擎聲中，依然清晰聽見林女呼喚男嬰名字、急促又緊張的聲音，立即開啟警報器，在車龍中尋求最快前往醫院的途徑，在員警協助開道下，全程約2公里，原本需要15分鐘的路程，在5分鐘內順利將男嬰送抵市立聯合醫院急診室就醫。

到院後員警與吳姓UBER駕駛聽到男嬰嚎啕大哭的聲音，雖然不捨但總算表示男嬰已恢復意識，正由醫護人員診治中，林女也上前向員警及吳姓駕駛致謝，吳姓司機爽快地表示「小朋友沒事就好，車資算我的，能夠幫上忙，與有榮焉！」。