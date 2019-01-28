雲林當季「茂谷柑」上架了　就在全家超商

▲雲林當季「茂谷柑」，在台灣全家便利超商開始上架販售。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）



記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣政府、台灣雲林農產物流公司與全家便利商店合作，銷售雲林優質茂谷柑，28日起在國內全家3300多家店上架，供民眾選購禮盒裝或散賣茂谷柑，有1300家可以直接買到茂谷柑禮盒，也可以零買，1顆25元，2顆42元，民眾可吃到產地直送的新鮮雲林鮮果。

張麗善說，「行銷拓展雲林農產，我們一直與農民在一起」，縣府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，本次與全家便利商店合作，將茂谷柑在全家便利商店上架販售，提供民眾便利的採購服務，也為雲林在地農產品拓展多元通路，提升農民收益。

全家部長黃正田表示，全家共有3300餘家分店，2018年底曾和雲林縣合作協助銷售過剩的高麗菜，7天就賣了200公噸，此次再度合作行銷茂谷柑，光是短短1周，就接到6055箱禮盒訂單，今天更正式上架販售。

張麗善特別感謝全家便利商店，長期支持在地農業的精神，透過通路力量協助推廣優質農產品，本次採購雲林在地的茂谷柑，不但提供禮盒裝預購服務，可直接到店取貨，更推出單顆裝茂谷柑讓消費大眾可直接購買，讓全國民眾可以品嚐到當季最新鮮在地的優質果品，也為雲林在地農產品增加更多元銷售通路，希望雙方未來能有更多的合作，為雲林農產品提供更多的銷售機會。

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