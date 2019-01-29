鍾小平找韓國瑜「求救」　里長追著他要韓市長春聯

▲鍾小平拿大包向韓國瑜索取春聯。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

2018年九合一大選韓國瑜刮起一陣韓風，並高票當選高雄市長，他的高人氣延燒全台，上任一個多月來人氣依舊。近日推出的春聯，許多民眾也爭相搶著要。台北市議員鍾小平29日也特地拿著大包包南下向韓國瑜求救「快被逼瘋了」，他說，選區內民眾每天打電話向他索取韓市長春聨，只好來找韓市長。

韓國瑜上任一個多月來高人氣遲遲不減，台北市議員鍾小平29日也特地南下向他索取春聯。鍾小平開玩笑表示，此次南下是來向韓國瑜「求救」，因為選區內不管是里長、各個社團及公司行號等，每天都有人向他要韓市長春聯，逼得他只能親自出馬，也順便見見老朋友。

▲鍾小平將代為邀請王世堅跳愛河。（圖／記者賴君欣攝）

另外，高雄市觀光局長潘恆旭曾表示2月1日將邀請鍾小平試跳愛河，鍾小平在受訪時爽快答應，他表示「高雄發大財，我們都願意幫個忙」，他還表示要幫忙邀請王世堅一起跳愛河。

而針對柯文哲19日在電視台專訪時表示，當時韓國瑜自行請辭北農總經理職務，是他親自請韓來擔任市府有給職顧問之事，鍾小平也提到，當時整個市議會都在流傳，柯有意請韓國瑜擔任台北市副市長一職，但因民進黨團的壓力使然之下，此事便不了了之。

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