國道殺妻／過往甜蜜染血！聽媽媽被砍…女兒曝光「最後求救電話」

社會中心／綜合報導

過往的甜蜜全變調！51歲的劉姓男子因故與孫姓妻子（38歲）爆發衝突，不顧當時還在國道上行駛，憤而狂砍妻子7刀，嚇得孫女跳車求救，經送醫後才撿回一命；細細查看2人臉書，過去曾PO出不少親密合照，看似夫妻倆感情要好，但其實施暴早已有跡可循，一名時常到孫女開設美容院光顧的熟客透露，劉男醋意強、對異性警戒心相當高，只要店裡來了男性顧客，就不許妻子接手。

▲臉書上還留有孫女與劉男過去的甜蜜合照。（圖／東森新聞）

這起國道殺妻案就發生在28日上午，當時劉男開著休旅車、載著妻子孫女與2歲的小兒子沿著國道十號往東行駛，但行經燕巢交流道處時，夫妻倆人卻在車內爆發激烈口角；孫女與前夫生下的大女兒表示，媽媽在被砍前還曾打電話向她求救，語氣相當慌張，「出門時都還好好的，之後我就接到電話，媽媽說『我被挾持了，趕快報警！』然後他（劉男）聽到報警這2個字的時候，就把媽媽的手機拍掉，然後我就聽到撞啊、打啊的聲音，弟弟還一直哭！」

▲女兒表示，事發前曾接到媽媽來電求救，「我被挾持了，快報警！」（圖／東森新聞）

警方初步調查，當下劉男情緒失控，抽刀朝孫女身上狂砍，在其胸口、手臂、虎口等處留下7處刀傷，隨後還拿起長約10cm的鐵棒，猛力插入孫女背後，手法相當兇殘，顯見要致她於死地；而孫女在2歲兒子面前遭砍後，為了求生不顧人還在車流量相當大的國道上，當機立斷跳車求生，還遭劉男2度倒車衝撞追殺，場面驚悚萬分。

事實上，孫女在與劉男結縭前曾有過一段婚姻，還生下一個女兒，在婚姻破碎後透過好友介紹才認識劉男，2人結婚至今已經將近10年，還育有一對年幼的小姊弟。孫女的大女兒表示，繼父在中風後個性變得乖戾，還因工作問題時常與母親爆發口角，動不動就拳腳相向，媽媽常常被打，但不知道為何這次情況會如此嚴重。

▲孫女遭砍後跳車逃生，車內血跡斑斑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫女的母親也心疼地表示，女兒從事美容美髮業，而女婿原本則是水泥工包商，還在住處附近開設公廟，但先前2度中風後身體不如以往，已無法再從事水泥工作，女兒為了養家，除了老本行美容美髮外，早上還會兼職擔任新娘秘書，晚上也會到劉男所開設的宮廟當乩童，協助信徒收驚、問事等貼補家計。此次女兒遭砍成重傷、險些喪命，孫母痛斥女婿在車內藏刀、鐵棒等凶器，明顯就是預謀犯案，希望法官能夠將其羈押。

究竟夫妻倆人到底為何爭吵？目前因劉男投案後疑又3度中風而送醫，警方暫難得知確切原因，但劉男大哥意有所指地表示「應該是為了錢的問題！」劉男大哥指出，原本夫妻倆人感情要好，弟弟對錢也不是特別看重，「幾十萬的錢他覺得還無所謂，但是如果是幾百萬的東西，弟弟就會覺得說，妳這錢到底是花到哪邊去？」

對此，孫女母親則有不同看法，她表示女婿無法工作後個性變得自卑、且更黏孫女，不滿她在外工作忙碌、交友甚多，時常懷疑她有外遇，可能為此而行凶；另一方面，孫女美容院的熟客也表示，劉男對於異性的警戒心相當強、醋意很濃，平常女客到店消費還無所謂，但如果孫女接了男客，劉男就會不高興，甚至還會不讓她接。

▲熟客透露劉男醋意相當濃烈。（圖／東森新聞）

翻閱夫妻倆人臉書，雖然年齡相差懸殊，但相簿裡滿是2人甜蜜的親暱合照，看得出過去感情卻時相當融洽，但如今一切的甜蜜染上鮮血，全都變了調，破碎的婚姻再也回不去；警方也表示，過去劉男曾有2次家暴的報案紀錄，但孫女並未申請保護令，現將先協助孫女向法院申請核發，後續待2人傷勢、病況好轉後再行調查釐清。

▲現警方將協助孫女申請保護令。（圖／東森新聞）