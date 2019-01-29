21歲女大生「窩床5天」　患「下肢静脉血栓」左腿腫7公分！

▲南京女大生窩床引發血栓，手術後已經康復。（示意圖／記者謝婷婷攝，與本文無關）

記者馬叔安／綜合報導

南京一名21歲的女大學生在去年12月中旬為了準備考試，長達5天窩在床上讀書，只有吃飯和如廁時才下來，之後身體出現疼痛，而且越來越嚴重，甚至「整條左腿都彎曲不了」，送醫後發現罹患了「下肢静脉血栓」，左腿比右腿腫大了7公分，所幸經過手術，如今已經康復。

《江蘇廣播》微信公眾號指出，這名女大生說，自己平時本就不好動，「之前南京變天，我就沒有怎麼動，再加上喝水少，一天就喝幾口水，白天醒來就直接在床上放一個小桌子學習。」

3、4天后，小劉突然發現小腹有點疼，當時她以為是不小心拉傷了，後來疼痛感又轉移到臀部，到第5天的時候，她已經持續到整條左腿都彎曲不了了，走路都需要別人攙扶，腿發紫、腫脹，疼得連覺都睡不著，到醫院一查，原來是得了下肢靜脈血栓。

▲洗腎病患「通血管」取出的血栓。（示意圖，與新聞當事人無關／安南醫院提供）

醫生表示，血栓的位置是整條腿，「左腿比右腿的周徑大了7釐米，非常粗。她才21歲，如果不積極治療，未來的若干年可能會影響她的生活質量」。所幸及時進行了手術，到這個月中旬時，女大生的左腿已經康復，很快就能恢復正常生活。

南京市泰康仙林鼓樓醫院普外科主任醫師孟繁傑說，失去了正常的生活狀態，活動減少，本身就是高危，再加上一些偶然因素，比如蹺二郎腿，比如這幾天吃得少，喝水少，血液粘稠度增高，如果在動得少的基礎上再有一個壓迫，兩個加起來，得血栓的幾率更大，但只要正常生活飲食，並避免同一個姿勢待太久，經常活動，就能預防血栓。