「三隻小豬」刺青耍大尾！全場傻愣0反應…醉男穿衣遮羞暴怒揮拳

▲李男秀「三隻小豬」刺青想震懾全場，但見對方反應平淡，憤而揮手出拳。（圖／翻攝《荔直播）

大陸中心／綜合報導

居然不怕我的「三隻小豬+貓咪」！江蘇省南京市一名李姓男子1日到酒吧消費喝得爛醉，期間因不滿鄰桌客人擋道，憤而脫下上衣大秀刺青圖樣想嚇唬對方，但眾人見到李男手臂上超卡哇伊的三隻小豬、貓咪圖樣後愣在當場，不知該如何反應；李男見逞威風失敗，憤怒穿起衣服，還朝著這桌客人「每人毆一拳」洩憤，最後慘遭警方逮捕，還賠了1.8萬元人民幣（約新台幣81838元）。

根據《荔直播》報導，李男過去就時常酒醉鬧事，元月1日當天，李男又與好友到酒吧喝酒，席間喝開了的李男獨自前往洗手間，但卻覺得鄰桌客人「坐得太突出」擋道，一時酒意上湧，憤而脫下衣服朝著該桌客人大秀紋在手臂上刺青嚇唬對方。

該桌客人與李男完全不認識，見到他突然脫衣的行徑也不明就裡，再抬頭看看裡男的刺青，只見左臂上方紋著「三隻小豬」，其中還有隻小豬頭上紮了可愛的蝴蝶結、穿著粉色洋裝露出微笑一臉喜洋洋；而李男的左臂下方，還刺了隻嘴巴微張的小貓咪，模樣更是可愛至極。

眾人見李男大秀可愛刺青，一時之間不知該作何反應，全都愣在當場，最後只好選擇不理會繼續喝酒聊天；而李眼見刺青無法嚇退對方後暴怒，穿上衣服「遮羞」二度回到鄰桌找碴，服務生眼見狀況不對，立即上前勸說，並將李男請出店外。

原本以為衝突已經告一段落，但李男走出後沒多久還是氣不過，憤怒轉身走回酒吧，朝著該桌客人「一人一拳」痛毆，氣得酒客只好報警處理。

南京秦淮公安分局民警陳益君指出，李男涉嫌尋釁滋事，因此當場遭到逮捕，事後16號與遭毆的酒客協商後，同意賠償1.8萬元人民幣達成和解，「就是喝多了，他（李男）自己也斷片了，之後完全記不得這回事；他以前也經常喝酒鬧事，涉警的紀錄也比較多。」