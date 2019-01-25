女大生租屋1個月驚見「墳墓」　房東神回：老祖先會保佑妳

▲女大生租屋發現房間旁有1座墳墓，嚇得當場腳軟。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

大陸中心／綜合報導

福建漳州一名女大生到廈門實習，在當地選了一間小套房，並以每個月950元人民幣（新台幣4100元）租下，沒想到過了一個多月後發現，房間旁的通道竟然有一座墳墓，上面還灑滿了紙錢。她看到當場腳軟，馬上告知房東要退房及押金，卻得到「這都是老祖先在保佑我們」的回應。

據陸媒《搜狐新聞》報導，這名女大生因為實習需要，在廈門租了間一層樓一房的小房間，並與房東簽了6個月的合約，預繳了1個月的租金。就在清明節後的某個深夜，因為下雨的關係，她從前門走進來，在經過1條走道時，竟發現自己房間位置的牆旁有個「大土堆」，上面灑滿了紙錢，讓她瞬間嚇得腿軟，直衝房內。

▲女大生租屋，本以為租到滿意的居住環境，沒想到竟讓她發現一項驚人真相。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

由於女大生平時都是走後門，所以住了1個多月都沒發現這座墳墓，而且當時在看屋時，這座墳墓也是被布給蓋著，根本不會注意到。隔天，在她連絡房東要求退房時，房東覺得是女大生小題大作而拒絕，並表示應該要住滿2個月，否則不退押金。

在租屋期滿2個月時，女大生再次找上房東要求退房及押金，沒想到又再次被拒絕。房東表示，這裡原先是田地，後來蓋了房子，旁邊本來就有墓，「在我們老家，房屋後面有墓很正常，都是老祖先保佑我們」。不過這名女大生表示，「自己好像『煞到』了，因此病了一個禮拜」，現在只想趕快搬離該處。