　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友出《期末戀愛試卷》問「最愛口紅色號」　網哭：我需要出題人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼戀愛試卷。（圖／中國青年網）

▲王澤在戀愛試卷中總計得了81分。（圖／中國青年網）

大陸中心／綜合報導

南京工業大學一位男學生收到女友出的《期末戀愛試卷》，內容大多是情侶平時開過的玩笑、聊過的話題，連「最愛口紅色號」都是考題；最後「經過測驗」男大生王澤（化名）獲得81分。面對這個結果，女友說，「預期是90分啦，但兩人開心就好」。對此，網友表示，「口紅色號太難」、「答錯就完蛋了吧」、「首先，我需要一個出題人」。

據《羊城晚報》報導，王澤已和女友相戀近一年的時間，但分別就讀南京工業大學及徐州某大學，情侶間維持著遠距離戀愛。由於近日王澤忙著準備期末考試，沒有騰出太多的時間陪女友；似乎讓女孩有些不滿意，因此《期末戀愛試卷》就誕生了。

「這個試卷的想法是我女友提出來的」，王澤指出，女朋友覺得微信上「友情測驗」很好玩，就仿造遊戲出了一套《期末戀愛試卷》，來測試情侶間的感情。

▼戀愛試卷的第一大題以及第二大題。（圖／中國青年網）

▲▼戀愛試卷。（圖／中國青年網）

據報導，這套試卷共分為五大題，分別為填空題、選擇題、多選題、簡答題、寫作題，其中填空題裡有「第一次見面的時間、地點、服裝」、「我最愛吃的水果」，連「冬日最愛口紅色號」都入題，更有回答血型的題目，後面還標註著「這題錯了直接不及格」，相當殘忍。

試卷分數公布後，王澤得到了81分。王澤表示，在答題的過程中發現了自己有不足之處，以後會加以改正，「我覺得平常要更加關心她、了解她，做好男朋友的一切事！」

▼戀愛試卷的第三大題以及第四大題。（圖／中國青年網）

▲▼戀愛試卷。（圖／中國青年網）

據報導，兩人平常都靠視訊維持感情，平均一個月只見一次面，雖然有時會生對方的氣，但感情一直都很好。王澤說，2019年元旦，女友本來要直接回家過寒假，「然後她也沒跟我說，就自己訂了來南京的高鐵來找我了，讓我很感動。」

▼戀愛試卷最後一題為寫作題，200字為限。（圖／中國青年網）

▲▼戀愛試卷。（圖／中國青年網）

對於有其他同學想用這份考卷測試自己交往對象的情感，王澤表示，這份考卷因人而異，並不一定適合其他情侶，希望大家還是以各自的狀況出題，不建議以這份考題做參考。

《期末戀愛試卷》在網路曝光後，引來許多網友關注，還分別Tag另一半留言，「請交給我一份滿意的答卷好嗎？」還有人以命令的口吻要求情人，「進來做試卷」、「進來答題」。此外，單身網友淒涼表示，「首先，我需要一個出題人。

▼針對該份戀愛試卷，單身網友表達感慨心情。（圖／微博）

▲▼戀愛試卷。（圖／微博）

ET快訊
傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！合體到2020年為止
主播只穿丁字褲！花4年練出超翹「歐美臀」網暴動
泫雅、E’dawn簽給新公司！社長是YG出身大咖巨星

關鍵字：期末戀愛試卷,戀愛試卷,南京工業大學,南京,戀愛,男女朋友

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不滿勞資協商停滯、倒退！機師擬「重啟罷工」　華航回應了

準媽媽破水「急臥床安胎」！傳訊請長假...老闆娘要她「進公司交接」　網無言

好市多搬咖啡！她開箱看傻「30包少5分之1」：這樣也能偷　千人罵翻

女友出《期末戀愛試卷》問「最愛口紅色號」　網哭：我需要出題人

罰不怕！防檢局查78件違規帶疫區肉品　罰款總計1560萬

影／「火車劈腿男」找到了！原來糾纏前女友　新營妹哭整晚：已分手

避免忍不住噴出　空姐揭2機上大號「黃金」時段

整理爺爺房間！他挖出海量「長壽秘訣」羞臉紅　老司機們跪了：是祖師爺啊

不滿勞資協商沒進展！　華航機師2/1決定是否「重啟罷工」

「安安你好」聊天室畫面曝光！六、七年級噴淚　地方老司機暴動蓋樓

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

不滿勞資協商停滯、倒退！機師擬「重啟罷工」　華航回應了

準媽媽破水「急臥床安胎」！傳訊請長假...老闆娘要她「進公司交接」　網無言

好市多搬咖啡！她開箱看傻「30包少5分之1」：這樣也能偷　千人罵翻

女友出《期末戀愛試卷》問「最愛口紅色號」　網哭：我需要出題人

罰不怕！防檢局查78件違規帶疫區肉品　罰款總計1560萬

影／「火車劈腿男」找到了！原來糾纏前女友　新營妹哭整晚：已分手

避免忍不住噴出　空姐揭2機上大號「黃金」時段

整理爺爺房間！他挖出海量「長壽秘訣」羞臉紅　老司機們跪了：是祖師爺啊

不滿勞資協商沒進展！　華航機師2/1決定是否「重啟罷工」

「安安你好」聊天室畫面曝光！六、七年級噴淚　地方老司機暴動蓋樓

大師誆「作法治病」　要求女信徒「脫衣露胸」揉摸影片外流

獨／韓國瑜辦公室先搬到鳳山　何時入住官邸「初步有答案了」　

SBL／封鎖NBA等級投射！　郭昭男賞梅奧「扎實大火鍋」

快訊／傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！　合體到2020年為止

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

勇士表弟復出4場吞17次犯規　卡森斯笑稱要請裁判吃飯

不滿勞資協商停滯、倒退！機師擬「重啟罷工」　華航回應了

澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯

廈門成台灣水果「第一大買家」　2018對台貿易達1807億

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安..

住新營女生注意！她搭火車聽到「..

「火車劈腿男」找到人了　新營妹..

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉..

9縣市10℃低溫夜襲　暗黑冷空..

拿500贊助年菜　小氣鬼爆嗑3..

最狂尾牙頭獎！紅包袋7字調薪破..

求「年夜飯改中午」！15歲少女..

阿兵哥小物「綁腿」超好用　他包..

尾牙抽5位數！3獎同事逼吃紅：..

包6.6萬年終送老婆！遭兒吐槽..

哥照顧問題一家！自私妹冷血反咬

雞翅「每支20、3支50」她買..

尾牙頭獎1台賓士　全公司才25..

更多熱門

相關新聞

研究：愛互虧的伴侶感情更甜蜜

有人說，最完美的愛情是，你的另一半剛好是你最好的朋友。想要擁有良好的互動，和另一半相處是很深的學問，當度過熱戀期之後，兩人的缺點便開始一一顯露，這時候你是會假裝無視，還是虧虧他當作笑話帶過呢？有研究顯示，愛互虧、懂得交流，是維繫感情的關鍵。

冷淡、花費暴增　男友劈腿5徵兆

2019邂逅真愛5星座！金牛試著接受邀約、獅子放慢工作遇見愛

三隻小豬刺青耍大尾！全場傻愣0反應

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

SJ來台見這點變了：有點失望！

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面