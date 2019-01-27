女友出《期末戀愛試卷》問「最愛口紅色號」　網哭：我需要出題人

▲王澤在戀愛試卷中總計得了81分。（圖／中國青年網）



大陸中心／綜合報導

南京工業大學一位男學生收到女友出的《期末戀愛試卷》，內容大多是情侶平時開過的玩笑、聊過的話題，連「最愛口紅色號」都是考題；最後「經過測驗」男大生王澤（化名）獲得81分。面對這個結果，女友說，「預期是90分啦，但兩人開心就好」。對此，網友表示，「口紅色號太難」、「答錯就完蛋了吧」、「首先，我需要一個出題人」。

據《羊城晚報》報導，王澤已和女友相戀近一年的時間，但分別就讀南京工業大學及徐州某大學，情侶間維持著遠距離戀愛。由於近日王澤忙著準備期末考試，沒有騰出太多的時間陪女友；似乎讓女孩有些不滿意，因此《期末戀愛試卷》就誕生了。

「這個試卷的想法是我女友提出來的」，王澤指出，女朋友覺得微信上「友情測驗」很好玩，就仿造遊戲出了一套《期末戀愛試卷》，來測試情侶間的感情。

▼戀愛試卷的第一大題以及第二大題。（圖／中國青年網）



據報導，這套試卷共分為五大題，分別為填空題、選擇題、多選題、簡答題、寫作題，其中填空題裡有「第一次見面的時間、地點、服裝」、「我最愛吃的水果」，連「冬日最愛口紅色號」都入題，更有回答血型的題目，後面還標註著「這題錯了直接不及格」，相當殘忍。

試卷分數公布後，王澤得到了81分。王澤表示，在答題的過程中發現了自己有不足之處，以後會加以改正，「我覺得平常要更加關心她、了解她，做好男朋友的一切事！」

▼戀愛試卷的第三大題以及第四大題。（圖／中國青年網）



據報導，兩人平常都靠視訊維持感情，平均一個月只見一次面，雖然有時會生對方的氣，但感情一直都很好。王澤說，2019年元旦，女友本來要直接回家過寒假，「然後她也沒跟我說，就自己訂了來南京的高鐵來找我了，讓我很感動。」

▼戀愛試卷最後一題為寫作題，200字為限。（圖／中國青年網）



對於有其他同學想用這份考卷測試自己交往對象的情感，王澤表示，這份考卷因人而異，並不一定適合其他情侶，希望大家還是以各自的狀況出題，不建議以這份考題做參考。

《期末戀愛試卷》在網路曝光後，引來許多網友關注，還分別Tag另一半留言，「請交給我一份滿意的答卷好嗎？」還有人以命令的口吻要求情人，「進來做試卷」、「進來答題」。此外，單身網友淒涼表示，「首先，我需要一個出題人。

▼針對該份戀愛試卷，單身網友表達感慨心情。（圖／微博）

