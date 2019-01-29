一日訪港行銷台中　盧秀燕「把政治放下、不設限」

▲台中市長盧秀燕29日於豐原區公所舉辦行動市政會議。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市第2場行動市政會議29日豐原登場，台中市長盧秀燕率各局處首長參與，聽取台中市農特產品國內外行銷策略、豐原區務簡報；盧秀燕表示，28日訪港行程緊湊但非常順利，近日也與新加坡搭上線，未來只要對台中經濟有助益，都會積極爭取訂單，更強調「把政治放下、不設限」，台灣才能走出國際。

盧秀燕受訪表示，28日參與香港2年1次的中華出入口商會會長交接典禮與會員大會，對於未來「貨出去、人進來」有很大幫助，昨日約有2千多人出席，離場時每人都拿到一箱台中市茂谷柑，「這不是台中市送的、而是商會特採購」，只要願意出訪，就有辦法把貨物賣出去。

盧秀燕指出，29日觀旅局也將與香港的2大旅行社洽談合作備忘錄，近日也與新加坡搭上線，在新加坡超市內就可以買到台中市茂谷柑，承諾未來只要對台中經濟有幫助，都會走出去積極爭取訂單。

▲豐原區各區里長都出席參與行動市政會議。

媒體提問，28日福建省副省長鄭新聰有邀請盧秀燕到福建訪問，意願為何？及台中市是否有考慮像台北一樣舉辦雙城論壇？對此，盧秀燕表示，任內會放下政治、全力拼經濟，這是照顧民生的關鍵；昨日有許多城市到場參觀會員大會，並對她提出口頭邀請，但都表達謝意，因為公務太忙，待年後市政狀況更穩定後，都不排除相關連結一起拼經濟。

雙城論壇部分，盧秀燕說，雙城論壇不必畫地自限一個城市對一個城市，也不限於中國大陸與港澳地區，只要對台中經濟有幫助，台中可以一個城市對多個城市，希望與各國城市做朋友，「朋友越交越多、經濟越來越好」才是市府最終目的。

另媒體也關心盧秀燕一日來回香港、凌晨才到台中，接著又來開市政會議是否疲憊？盧秀燕說，能為市民拼經濟，操勞對她來說都不是問題，更強調「把政治放下、就不會給自己設限」，出訪香港就是要告訴國人，她要認真拚經濟，才是台灣能夠走出國際最重要的方法。