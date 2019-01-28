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「CGA」亞洲最大電競館　水冷配備、女性專區、VR全都有！

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▲▼CGA電競館。（圖／香港網友Jonathan Sin提供）

▲▼CGA eSports Stadium。（圖／香港網友Jonathan Sin提供，下同）

大陸中心／綜合報導

亞洲最大綜合電競館CGA eSports Stadium將於29日在香港旺角麥花臣匯正式營業。電競館佔地2萬5000平方尺，耗資港幣3000萬元（約新台幣1.1億元）打造，裡面包含造價10萬元的超強水冷電競裝備獨立房、女性粉紅專區、直播室、比賽場地、多人連線4D體感虛擬實境（VR）、電競主題咖啡廳等。

CGA創辦人周啟康指出，這是首間獲NVIDA官方認證最高規格（三星認證）電競館，佔地兩層，其中1樓以訓練場地為主，24小時營業，該層共有150部高規格電腦，所有電腦均配置GTX1080至RTX 2080Ti頂尖顯示卡及電競級螢幕，擁有專業競賽舞台並配備無縫液晶電視牆，並設有專業直播設備的直播室，以及耳機體驗及專屬硬件DIY專區。

▲▼CGA電競館。（圖／香港網友Jonathan Sin提供）

另一方面，地下室就以比賽場地為主，可劃分3區，包括比賽及觀賽區、CGA商店和VR遊戲區。比賽及觀賽區，可容納共150人觀賽，左右兩邊更有直播與轉播室，可即時直播至世界各地，還有選手備戰及休息室。

在電競館八大專區中，周啟康最滿意的是eSports Arena，由於能同時支援80人「吃雞」玩射擊遊戲；又仿效韓國電競館在座位下設放腳的鐵桿，以增加舒適度。此外，館內的女性專區共有12個座位，包含電競椅在內，耳機、鍵盤、滑鼠都是粉紅色，螢幕背面則配搭閃亮元素。

▲▼CGA電競館。（圖／香港網友Jonathan Sin提供）

周啟康預測，VR是電競未來的發展趨勢，將設有鬼屋遊戲、射擊喪屍遊戲，「因為香港人喜歡恐怖、打喪屍，未來會提供超過13個遊戲，並定期更換，目前暫定2月底或3月才會開幕」。他進一步指出，日後也會舉辦大小型賽事，例如今年NBA 2K亞太區邀請賽 （NBA 2K League APAC Invitational）將在電競館舉行。

▲▼CGA電競館。（圖／香港網友Jonathan Sin提供）

周啟康說，「2022年杭州亞運正式將電競列為比賽項目，香港也有舉辦電競音樂節，相信市場日益增長，預計每年吸引120萬人次入場，目標為兩年內回本，他們對市場相當有信心」。

▲▼CGA電競館。（圖／香港網友Jonathan Sin提供）

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