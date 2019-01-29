香港中華出入口商會會董交接 盧秀燕出席拚經濟

▲盧秀燕（左二）贈送祥龍造型的玉石雕刻，給香港中華出入口商會新任會董林龍安（右二）。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕28日晚間出席香港中華出入口商會會董交接典禮，她除了讚許新任會長林龍安，不僅是成功企業家，還奉獻心力造福香港、台中的經濟，希望大家財源滾滾，鴻圖大展，接著即旋風式返台，繼續拚市政。

香港中華出入口商會28日晚間，在香港會議展覽中心舉辦第34屆會董就職典禮，台中市長盧秀燕應邀出席。她與現任香港特別行政區行政長官林鄭月娥、福建省副省長鄭新聰及多位企業家，一同大合照、舉杯歡慶，也是唯一受邀致詞的贈禮嘉賓。

▲▼盧秀燕出席香港出入口商會會董交接，為台中拚經濟。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕特別以新任會長林龍安的姓名為發想，致贈祥龍造型的玉石雕刻，更題上「龍騰虎躍 安商富業」作為祝賀。而商會向台中市東勢區農會採買的2200盒茂谷柑禮盒，也逐一致贈給在場出席會員。農曆春節將到，外型圓滾豐潤、表皮鮮橘無暇，而內在右水嫩多汁的東勢茂谷柑，獲得不少商會會員的喜愛。

盧秀燕致詞時表示，她恭喜商會擁有一位很好的領導人，林會長不僅是成功企業家，還奉獻心力造福香港、台中的經濟，而市府也以其姓名，特別準備一座祥龍造型的玉石雕刻，並題上「龍騰虎躍 安商富業」作為賀詞，希望大家財源滾滾，鴻圖大展。

商會會長交接典禮後，盧秀燕也隨即趕往機場，搭乘深夜的班機返回台中，以出席29日在豐原區舉行的行動市政會議。

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