2019全球經濟自由度：台灣第10名　香港連續25年蟬聯榜首

▲全球最自由經濟體：台灣第10、香港第1。（圖／翻攝美國傳統基金會官網截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）與華爾街日報日前發布「2019經濟自由度指數」（2019 Index of Economic Freedom），在180個受評比的經濟體中，台灣以77.3分的成績躋身全球第10名，而在亞太地區43個經濟體中也排名第5名；香港則是以90.2分的佳績，再次成為全球唯一一個超過90分的經濟體。

經濟自由度分為「法律制度」、「政府規模」、「監管效率」及「市場開放」4大指標。對此，台灣國家發展委員會表示，2018年年初《勞動基準法》的修正，因調整勞動條件以兼顧勞資雙方權益，促使勞動市場彈性提升，因此台灣在「勞動自由」評比項目大幅進步6分，是總體排名提升的最主要原因。

此外，台灣在「財產權」、「司法效能」、「政府支出」、「財政健全」、「貨幣自由」、「貿易自由」等方面，表現都較去年進步。國發會指出，這次評比結果更顯示，台灣在高度經濟自由化方面的努力已獲國際肯定，未來將持續督促各部會推動鬆綁，並每年將相關機關改革措施彙整提供傳統基金會參考，以利該會於評比時充分掌握各項改革進展及成果。

香港則是連續25年蟬聯冠軍，成為全球最自由經濟體。傳統基金會讚揚香港經濟應對逆境能力強，有優質的司法制度、廉潔的社會風氣、透明度高的政府、高效的監管制度以及高度開放的環球商貿環境。在報告所列的12項評估因素中，香港於其中8項取得90分或以上的佳績，包括「財政健康」、「營商自由」、「貿易自由」及「金融自由」等。

香港財政司司長陳茂波表示，政府會繼續致力維護香港優良的法治傳統，保持簡單的稅制及低稅率，提高公營部門效率，捍衛自由開放的貿易體制以及建設公平的競爭環境，為香港百業創造良好的營商環境，促進香港經濟增長。

他指出，除經濟方面外，香港在交通建設、教育、安全和治安方面，在全球的排名也都是名列前茅，在文化設施和演藝團體的水平更是國際知名。

據了解，自1995年傳統基金會開始編制年度指數報告以來，香港一直在180個國家及地區中高居榜首。