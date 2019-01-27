亡父留49筆房地產　他向兄弟姊妹要480萬照顧費敗訴

▲男子與兄弟姐妹對簿公堂，要求給付父母照顧費敗訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

劉姓男子父母過世後向法院提起損害賠償訴訟，指出6名兄弟姐妹原允諾給他父母照顧費卻未給，導致妻子房屋無力繳納貸款遭拍賣，求償損失480萬。台中高分院審結，認為劉男無法舉證，加上兄弟姐妹證稱，父親去世時留下存款和房地，不須他支付費用，判他敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，家中排行老二的劉姓男子在父母過世後，向兄弟姊妹要求照顧費用未果，向法院提起民事訴訟，一審敗訴。劉男上訴後稱，當時因為父母年紀大，兄弟姊妹勸他回家幫忙照顧，口頭承諾為會給他看護費報酬，他才從2000年11月從台北搬回台中，一邊擺攤，一邊照顧父母。

劉男說，母親與父親分別在2005年及2015年先後過世，生前兄弟姊妹都沒進照顧義務，也沒幫她分擔墊付相關費用，他因此無暇經營事業而無固定收入，也無力繳納妻子名下的房屋貸款，導致房子被拍賣，前後損失約480萬。如今父母已過世，他除了終止兄弟姐妹間契約外，也依民法向他們請求給付相當看護費用480萬。

劉男的兄姊在法庭上則證稱，父親去世時留有400多萬存款及49筆房地產，父母身體硬朗，並無無法維持自己生活需他人扶養情況。另外，二哥當年因經商失敗遭追債，才搬回與父母同住，並沒有人委託他照顧父母等。

台中高分院認為，劉男無法舉證與兄弟姊妹有約定，將上訴駁回。

【更多新聞】

►影片曝光！白車拒檢逆撞脫逃 生死5米警反擊轟槍

►王義川鼓勵民眾投票 上任第一件事「質詢龍龍部長」

►韓冰逛天津商圈年貨大街 「真的好美」讓現場快暴動