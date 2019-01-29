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12煞討債「豬隊友清槍走火」　同夥駕駛被轟爆頭丟包醫院命危

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 記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區有民眾自撞車禍送醫急救，警方勘查現場覺得有異，隨即成立專案小組調查，後來犯嫌自知難逃，自行帶槍投案，供稱帶槍討債，回程清槍時，不慎走火射傷開車友人，失控衝向路旁，因擔心被查獲才會謊稱失控自撞，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥罪移送偵辦，並追查槍枝來源。

▼ 12人開3車討債，回程時張男拉滑套清槍，竟走火誤傷開車的呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 呂姓男子開車載友人，其中張男持改造手槍把玩，竟不小心走火誤傷呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局1月24日凌晨1時許接獲報案，指稱在新莊區提外便道有位呂姓男子（27歲）自撞車禍受傷，後腦勺顱骨破裂、右腦筋脈斷裂，送往亞東醫院加護病房治療，尚未脫離險境；警方在案發現場勘驗，發現呂男所駕駛自小客車左前窗破裂，現場未發現剎車痕跡，檢視車體未明顯擦撞痕跡，駕駛座大片血跡疑非車禍所造成，研判案情並不單純。

警方立即成立專案小組調查，經調閱沿途監視器畫面發現，案發前傷者呂男駕駛自小客車載4名男子，後方跟隨二輛自小客車，由中華路行駛至中環路上17號越堤道案發現場時，呂男車輛突失控逆向衝到路旁，研判呂男傷勢非車禍所為，經重新檢視車內疑有彈孔痕跡。

▼ 警方研判呂男傷勢非車禍所為，經重新檢視車內疑有彈孔痕跡。。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 呂姓男子開車載友人，其中張男持改造手槍把玩，竟不小心走火誤傷呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方循線通知呂姓傷者同車的潘姓男子到案說明，其中張姓男子（34歲）自知難逃，無法再掩蓋，24日晚間9時許，自行攜帶一把改造手槍（仿土耳其模擬槍）及子彈4發，與其他同車3名友人到板橋警分局投案，並由新莊警方帶回偵辦。

張男到案供稱，當日與潘男、受傷的呂男、鄭男（20歲）、林男（28歲）等5人同車，後方跟隨2車（各坐4、3人），共3車12人，帶槍去討債，回程時張男坐於前車自小客車後座，拿手槍拉滑套清槍，卻不慎走火誤擊開車的呂男，慌亂中與陳、羅2人將傷者送醫並慌稱車禍，警方將張、陳、羅男等3人依殺人未遂、槍砲彈藥罪移送偵辦，並擴大追查槍枝來源。

▼ 張男自知難逃，與陳、羅2人持改造手槍自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 呂姓男子開車載友人，其中張男持改造手槍把玩，竟不小心走火誤傷呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼ 12人開3車討債，回程時張男拉滑套清槍，竟走火誤傷開車的呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 呂姓男子開車載友人，其中張男持改造手槍把玩，竟不小心走火誤傷呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：豬隊友,討債,清槍,走火,失控,自撞

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