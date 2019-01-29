華聞快遞／陸十部門：加快5G商用牌照推出　促超高清影片產品消費

▲陸十部門印發方案加快5G商用牌照推出。（圖／CFP）



《北京》陸十部門：加快推出5G商用牌照 促超高清影片產品消費

大陸發改委網站消息指出，發改委、工信部等十部門29日聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》，此實施方案提出，加快推出5G商用牌照、推進超高清影片產品消費，打造中高端消費載體、擴大升級信息消費、促進離境退稅商品銷售等。（中新社）

《廣東》大灣區三階段建設 預計2035年成為國際一流灣區

廣東省十三屆人大二次會議29日舉行專場記者會，省發展改革委主任葛長偉指出，廣東編制了廣東省實施粵港澳大灣區規劃綱要的實施意見和三年行動計畫。據了解，大灣區建設分三個階段，第一階段是到2020年，打基礎；第二階段是到2022年，基本形成三地規則對接；第三階段到2035年全面建成國際一流灣區。（21世紀經濟報導）

《浙江》為加快小微企業入園 寧波市預計2022年完成1200個企業園提質建設

寧波市小微企業園高質量發展實施意見近日正式出爐，在寧波以微小企業為主體的民營經濟貢獻了全市60%的GDP，31萬家小微企業占到全市企業總數的97%。為了加快小微企業入園，寧波市經信局相關人士指出，浙江省近年來加快建設提升小微企業園，以此來完善產業生態，並預計在2022年完成1200個小微企業園的提質建設。（科技日報）

《甘肅》甘肅政協委員出3對策 促特色農產品「走出去」

甘肅兩會29日舉行，會中，特色農產品如何「走出去」成為甘肅省政協委員的熱議話題。甘肅省政協常委薄雲祥指出，近幾年，隨著國家「一帶一路」倡議的有效實施，甘肅特色農產品進出口貿易取得了高速的發展，農產品出口額和出口量逐步遞增，「甘肅增加農業科技投入、優化農產品檢測體系、發展農產品跨境電子商務」，皆是使產品「走出去」的確切方法。（中新社）

▼甘肅政協委員出對策，促特色農產品「走出去」。（圖／中新社）



《北京》工信部：2018全年規模以上工業增加值 同比增6.2%

大陸工業和信息化部部長苗圩29日指出，2018年工業經濟運行呈現出總體平穩、穩中有進、穩中有緩的發展態勢，全年規模以上工業增加值同比增長6.2%，好於2018年初預期，信息通信業保持了良好發展勢頭；在2018工信部有五大方面的工作，一是大力推進製造業創新發展；二是深入推進工業供給側結構性改革；三是壯大培育高質量發展新動能；四是紮實推進網絡強國建設；最後是加快工業通信業改革開放步伐。（中新社）

《廣東》部署法律援助自助終端機 廣東省為「討薪維權」農民工提供快捷法律服務

廣東全省司法行政系統近年來積極發揮司法行政部門職能作用，不斷提升法援服務民生能力，多措並舉全面推進「法援惠民生，助力農民工」法援品牌建設，讓農民工的合法權益得到越來越堅實可靠的保障。為此，廣東省在欠發達地區的109個法院、113個勞動仲裁委、138個公共法律服務中心，部署安裝法律援助自助服務終端機，設置法律援助公告欄、公布電話聯繫、受理程序等，引導農民工通過法律援助依法維權。（法制日報）

《河南》河南淮濱拆解「近百艘採砂船」 重力整治讓淮河重回清綠水岸

河南省淮濱縣委宣傳部指出，近半年來，河南淮濱縣出動萬餘人次，重拳打擊境內淮河非法採砂活動，拆解吊離採砂船隻99艘，平復沿河砂堆21處，取締沿公路旱砂經營場點110個。據了解，淮濱縣境內淮河流域河道總長234公里，堤防總長261公里，自2018年5月以來，該縣根據中央和省市對河道和採砂整治工作部署，分「集中攻堅期、成效鞏固期、長效管理期」三個階段展開河砂專項整治活動。（中新社）

《上海》總長286.1公里 上海9條新地鐵線路即將開工

上海市發展改革委指出，上海又有9條地鐵要開工，這9條線路以及最新交通規劃是大陸國家發展改革委正式批覆同意的上海市城市軌道交通第三期建設規劃。規畫中一共涉及9個項目工程建設，分別為19號線、20號線一期、21號線一期、23號線一期、13號線西延伸線、1號線西延伸線、機場聯絡線、嘉閔線、崇明線，規畫期為5年，總長度286.1公里。（人民日報）

▼上海9條新地鐵線路即將開工。（圖／CFP）

