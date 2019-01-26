華聞快遞／廣西外貿規模創新高　小額出口首破4千億

▲廣西邊境小額貿易出口達1032.5億元人民幣。（圖／CFP）



《廣西》廣西外貿規模創歷史新高 邊境小額貿易出口首破千億

南寧海關關長王志25日指出，2018年廣西外貿進出口達4106.7億元人民幣，比2017年增長5%，規模創下歷史新高；其中，邊境小額貿易出口首次突破1000億人民幣（約新台幣4540億元），達1032.5億元（人民幣，下同），增長22.5%；廣西與「一帶一路」沿線國家貿易合作潛力持續釋放，發展動力十足，進出口額2244.4億元，增長4.6%，其中東盟連續19年成為廣西最大貿易夥伴；廣西對印度、烏克蘭和伊朗分別進出口27.9億元、10.3億元和7.3億元，分別增長35.9%、19%和63.1%。（中新社）

《山西》擺脫「等、靠、要」心態 山西發起精準脫貧攻心戰

山西省扶貧辦公室26日指出，針對一些地方物質脫貧和精神脫貧不同步、貧困群眾存在「等、靠、要」思想等問題，山西省推出《關於深化扶貧扶志促進精準脫貧的實施意見》，在全省範圍內發起一場激發貧困群眾內生動力的「攻心戰」，全方位引導貧困群眾自主脫貧。（新華社）

《內蒙》內蒙古發展「穩」字當頭 預期2019年地區生產總值增長6%

內蒙古自治區主席布小林指出，在2019年的工作計劃中，經濟發展「穩」字當頭，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定；2018年此區生產總值增長5.3%，2019年預期地區生產總值增長6%，將持續打好防範化解重大風險、脫貧攻堅、污染防治等「三大攻堅戰」。（中新社）

《海南》海南2018年房屋銷售額同比下降23.2%

海南經濟運行情況新聞發布會25日指出，2018年海南省固定資產投資比2017年下降12.5%，其中，房地產開發投資下降16.5%，全省房屋銷售面積1432.25平方米，同比下降37.5%；房屋銷售額2083億元，同比下降23.2%。（新華社）

▲中國首個5G示範小區落地成都成華區（圖／CFP）



《四川》中國首個5G無線家庭寬帶示範小區 落地成都成華區

成都聯通副總經理蘇杭指出，現在東方明珠花園的住戶在家就可通過Wifi實現5G上網，未來無需再進行繁瑣的線路接入，老百姓就可以享用5G無線家庭寬帶，寬帶速率遠高於當前家庭有線寬帶的速率；聯通還可提供定制化、個性化完整5G智能家居解決方案。成華區副區長鄧旭也表示，中國聯通率先在成華區進行5G創新應用試點，有效推動了成華智慧社區的建設。（華西都市報）

《廣東》深圳口岸2018年進出貿易總量達30兆元人民幣

深圳海關25日在記者會上指出，2018年經深圳口岸進出的貿易總量達6.78兆元人民幣（約新台幣30.87兆），占全中國進出口貨值近四分之一；2018年經深圳海關監管的貨運量達8.5億噸，日均2000多萬噸，監管進出境旅客2.5億人次，日均66萬人次，均居中國海關第一。（中新社）

《湖北》長江水利部門對河湖岸線保護力度空前加強

長江水利委員會主任馬建華25日指出，2018年是治江事業發展進程中極不平凡的一年，長江大保護提升到前所未有的戰略高度，部門對流域河湖岸線保護力度空前加強；2018年長江流域防洪減災成效突出，水資源管理不斷深化，漢江等7條跨省重要河流水量分配方案獲批，實現流域內計畫水量分配基本全覆蓋；此外，三峽水庫連續第9年實現175米試驗性蓄水目標，三峽電站年發電量首破1000億度大關；南水北調中線本供水年度向北方供水74.63億立方米，其中生態補水13.93億立方米。（中新社）

《河北》河北雄安新區44家轉移企業落戶定州 涉製鞋等多項行業

河北定州雄安新區產業轉移項目簽約儀式25日在定州國際酒店舉行，44家雄安新區轉移企業落戶定州。雄安新區改革發展局副局長丁進軍指出，新區三縣傳統產業歷史悠久，形成了以紙塑包裝、乳膠製品、電線電纜、服裝、製鞋等產業集群，產業規模明顯、產業鏈條完整、龍頭企業帶動強，希望藉此深入合作，形成新區研發、定州科技轉化的區域格局，共享雄安新區規劃建設及京津冀協同發展帶來的巨大市場和發展機遇。（中新社）

▼雄安新區44家轉移企業落戶定州，其中包括製鞋等行業。（圖／CFP）

