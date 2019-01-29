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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2018北京惠民文化消費季　直接消費607億元

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▲結帳,服飾店,購物,買東西,逛街,血拼示意圖。（圖／CFP）

▲北京惠民文化消費季直接消費607億元（圖／CFP）

《北京》2018北京惠民文化消費季　直接消費607億元

第六屆北京惠民文化消費季發布2018北京文化消費品牌榜，在文創產品、文旅線路、消費地標、體育賽事、展演活動五大領域內的50個上榜品牌，預告了文化消費新趨勢；消費季在兩個月內展開了181項、8700多場次助推文化消費的活動，累計吸引消費人次6805萬，直接消費金額132.87億元（約新台幣607億元），實現了文化消費質量和空間的突破。（北京日報）

《上海》還沒過年　第二屆進口博覽會簽約面積超過10平方公尺

進博局招展處負責人周伶彥指出，企業商業展目前已經有40多個國家和地區的500多家企業簽約參展，其中70多家是世界500強和行業龍頭企業，80%的簽約企業是第二次參展，大部分都增加了展覽面積。據了解，企業商業展已在紐西蘭、澳洲、印尼、美國、巴西、巴拿馬、義大利等國舉辦了海外推廣活動，已簽約和準備簽約面積超過10萬平方公尺，階段性成果超出預期。（人民日報）

《寧夏》農村社區轉型　寧夏政協委員提出「11N」服務模式

寧夏回族自治區政協委員潘志軍指出，希望依靠寧夏電子政務公共雲平台和寧夏電子政務外網搭建集成化、智能化、陽光化的「農村社區信息化平台」，構建「11N」的服務模式；所謂的11N模式就是，1，基礎資源共享庫；1，一平台；N，多種應用服務，期望能借助平台實現互聯網、新媒體、微博、微信等多渠道推動農村信息化的建設。（人民日報）

《廣東》2019年廣州深圳將最先用上5G網路

廣東省十三屆人大二次會議指出，2019年廣東省計畫安排重點項目達到1155個，其中基礎設施項目419個、產業項目486個、民生保障項目250個，總投資5.85兆元（人民幣，下同，約新台幣26兆元），年度計畫投資6500億元（約新台幣2.9兆元）；其中最引人關注的是廣東移動5G網路建設工程項目，計畫2019年在廣州、深圳密集城區展開5G網路建設，意味著廣州、深圳將成為最先用上5G的城市。（深圳商報）

▼廣州、深圳今年將最先用上5G網路。（圖／CFP）

▲▼5G通訊。（圖／CFP）

《黑龍江》哈爾濱市制定三年行動計畫　參與「一帶一路」建設

由哈爾濱市發改委帶頭制定的《哈爾濱市推進「一帶一路」建設三年行動計畫（2019-2021年）》近日發布實施，明確建設大通道、完善大樞紐、建設大平台、繁榮大貿易，加快形成以對俄合作為重點的全方位對外開放新格局，將哈爾濱打造成為國家對俄合作中心城市的目標。（哈爾濱日報）

《北京》2018年全中國規上工業企業　利潤增長10.3%

大陸國家統計局28日指出，2018年全國規模以上工業企業利潤總額比2017年增長10.3%，增速比1至11月份減緩1.5個百分點，總體保持較快增長；特別值得一提的是，2018年規模以上工業企業主管業務收入利潤率為6.49%，比2017年提高0.11個百分點。（人民日報）

《安徽》安徽省生態環境亮年度成績單　產生水污染賠付和生態補償金18.2億元

安徽省生態環境廳指出，2018年安徽省全面實施地表水斷面生態補償，121個斷面納入補償範圍，共產生水污染賠付和生態補償金4億元（約新台幣18.2億元）；六安、阜陽、亳州3市水環境質量改善明顯，獲得補償資金位居全省前3位；探索展開大氣環境質量補償工作，共產生大氣補償資金6600多萬元（約新台幣3億元）。（中安在線）

《江蘇》2018年江蘇民航旅客吞吐量突破5000萬人次　同比增長16.2%

江蘇省統計局28日指出，2018年全省9個機場共完成旅客吞吐量5164.6萬人次，同比增長16.2%，連續4年保持15%以上的增速；分機場看，南京機場完成旅客吞吐量2858人次，列中國第11位，增長10.7%，占全省比重為55.3%。（現代快報）

▼2018年江蘇民航旅客吞吐量破5000萬人次。（圖／CFP）

▲▼機場,擁擠。（圖／CFP）

ET快訊
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