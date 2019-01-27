華聞快遞／上海擴大租賃房建設　房價保持總體穩定

▲正在執行房屋建設的工人。（圖／CFP）

《上海》加大租賃房建設力度 房價保持總體穩定

上海《政府工作報告》顯示，2018年上海加強房地產市場調控不動搖、不放鬆，制定實施規范企業、境外人士購買商品住房等政策，房地產市場平穩健康發展，房價保持總體穩定。上海市長應勇表示，上海加大租賃房建設力度，新建和轉化租賃房源21.2萬套，新增代理經租房源14.6萬套，將建成住房租賃公共服務平台。（東方網）

《海南》預計取消重點領域相關行業外資準入限制

海南將在2019年推動貿易轉型升級，開展「兩頭在外」航空維修和外籍郵輪船舶維修業務，構建海口臨空產業園「一站式」飛機維修服務基地；加快建設海口跨境電子商務綜合試驗區。同時，海南將積極參與國際陸海貿易新通道建設，加快推進全省港口資源整合，提高瓊州海峽客貨分離和貨車滾裝運輸服務水平，增加境內外海上航線，促進集裝箱運輸能力提高。（南海網）

《福建》對台開放職業技能鑒定 去年共537名台灣考生獲得

福建省對台開放職業技能鑒定，去年共有563名台灣考生參加鑒定，其中537名獲得相應等級大陸職業資格證書。福建已將「職業技能人員職業資格考試」全部向台灣居民開放；對中式烹調師、西式烹調師、美容師、美發師、汽車維修工5個職業，在福建省范圍內開展直接採認台灣地區職業技能資格試點，目前有32名台灣考生已取得這5個職業的技能資格。（中新社）

《北京》2018電影總票房2770億 國產片佔比超6成

國家電影局表示，2018年全國電影總票房為609.76億元人民幣（約新台幣2770億元），同比增長9.06%，其中「大陸製」佔六成。去年大陸國產電影共有1082部；全年票房過億的有82部，國產片佔44部；突破10億元（人民幣，下同）的有16部，第一名為《紅海行動》；全國銀幕總數達60079塊，2018年新增9303塊。（光明日報）

▼電影《紅海行動》票房達36.5億元人民幣（約新台幣166億元）。（圖／翻攝自電影紅海行動微博）

《上海》更大規模減稅、更明顯降費 今年將進一步減輕企業負擔

上海《政府工作報告》顯示，今年將實施更大規模減稅、更明顯降費，在減輕企業負擔上取得新進展；將實施優化營商環境行動，在更大范圍、更寬領域先行先試一批營商環境改革舉措，在提升企業獲得感和滿意度上取得新進展。具體而言，上海將加大「證照分離」改革和複製推廣力度，深化工程建設項目審批改革，推進藥品醫療器械審評審批制度改革，進一步簡化企業注銷程序，在減少審批事項、環節和時間上取得新進展。此外，上海將加大企業研發費用加計扣除等政策實施力度，進一步降低社保費率，穩定社保繳費方式。（上觀新聞）

《海南》2019年創新五項制度推進自貿區建設

海南省長沈曉明27日在作《政府工作報告》時表示，2019年海南將從五方面進行制度創新，高標準高質量建設自貿試驗區，加快探索建設中國特色自由貿易港。該制度分別在投資管理制度、貿易監管制度、金融開放制度、風險防控制度和事中、事後監管制度這五項中實現創新。（中新社）

《河北》2018規模以上工業增加值同比增加5.2%

河北省工業和信息化工作會議內容顯示，2018年規模以上工業增加值同比增長5.2%，為2014年以來最好水平。其中，裝備製造業增長8.3%，再次成為工業經濟增長第一拉動力。據悉，新增規模以上工業企業1342家，超目標任務442家；啟動實施新一輪技術改造三年行動計劃，全省實施重點技改項目1031項，總投資3365.6億元，預計新增銷售收入6100億元、利稅807億元。（河北日報）

《廣東》廣州2018全年旅游接待達2.23億人次

2018年廣州市旅游接待總人數達2.23億人次，同比增長9.2%，旅游業總收入4008.19億元，同比增長10.9%。目前，廣州全市有A級旅游景區53家（5A級2家，4A級26家）、旅行社713家（出境游組團社160家，外資投資旅行社10家）、星級酒店170家（五星級22家、四星級35家），旅游企業的數量和規模一直處於全省和全國前列。（廣州日報）

▼廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）