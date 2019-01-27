華聞快遞／2019上海GDP＋人均可支配收入預期增6%-6.5%

▲上海市市長應勇。（圖／翻攝自東方新聞）

《上海》2019GDP＋人均可支配收入預期增長6%-6.5%

上海市市長應勇在27日的《政府工作報告》指出，建議五項「2019年全市經濟社會發展」的主要預期目標，包括全市生產總值（GDP）增長6%至6.5%；城鎮調查失業率和登記失業率穩定在4.3%左右；居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格指數與國家價格調控目標保持銜接；環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3%左右。（東方新聞）

《廣東》擬上市企業151家 民企佔近八成

廣東證監局提供的數據顯示，截至2018年底，廣東轄區共有303家上市公司，總市值3.04兆（人民幣，下同），其中民營企業247家，總市值2.08兆，佔比分別為81.52%、68.42%；新三板掛牌公司996家，其中民營企業945家，佔94.88%。同時，轄區還有擬上市企業151家，其中民營企業118家，佔78.15%。（南方日報）

《北京》19家券商民企紓困資金已落實 投出金額近386億元

中國證券業協會最新數據顯示，目前有19家證券公司管理的「支持民營企業發展系列資管計劃」已進行具體項目投資，累計投出金額84.99億元（約新台幣386億元），與2018年11月底相比增長了6.6倍。截至1月20日，已有38家證券公司共成立了53項系列資管計劃和11項子計劃，出資規模總計529.3億元左右。（新華社）

《上海》2018貨物進出口額逆勢增長 幅度達5.5%

據上海《政府工作報告》顯示，2018貨物進出口總額增長5.5％，口岸貿易總額突破1.2萬億美元。市長應勇指出，上海建成了具有國際先進水平的國際貿易「單一窗口」，貨物整體通關時間壓縮到三分之一，貨物狀態分類監管落實海關特殊監管區全覆蓋；對外直接投資中方投資額達到168.7億美元，對外承包工程合同額達到119億美元；「證照分離」改革試點第一批116項和第二批82項全面完成，累計146項改革事項在全國推廣。（東方新聞）

▼上海市。（圖／CFP）

《上海》建設國資國企綜合改革試驗區

上海《政府工作報告》指出，上海建設國資國企綜合改革試驗區，實施創新發展、重組整合、清理退出項目282個，完成電氣集團整體上市和衡山集團公司制度改革；率先制定並實施「民營經濟健康發展27條」，民營企業工業產值、進出口總額、固定資產投資總額等增速都高於全市平均水平。此外，上海新設外資項目數量、合同外資金額、實到外資金額均實現增長，跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增45家和15家；平均每個工作日新注冊企業1318戶，增長11.8%。（東方新聞）

《廣東》廣州2018跨境電商規模超過908億元

廣州是全國跨境電商綜合試驗區，2018跨境電商進出口規模超過200億元（約新台幣908億元），繼續穩居全國前列。廣州、深圳形成創新B2B模式監管等51項制度創新經驗，推動珠海、東莞市獲國務院批准成為新一批綜合試驗區，推動廣東向商務部積極爭取廣東二手車跨境電商出口試點。在以廣州為首的四個綜合試驗區帶動下，全省2018年跨境電商進出口增長72%。（南方日報）

《天津》2018年引入留學人員5120人 總數達4.17萬人

市人力社保局日前透露，2018天津共引進留學人員5120人，留學人員總數達到4.17萬人；新引進留學人員企業368家，注冊資金5.9億元（約新台幣27億元）。天津一方面支持創新創業孵化平台建設、市級留學人員創業園以及海外人才離岸創新創業基地等孵化平台建設；累計撥付資助資金1500萬元。另一方面，實施海外人才工作站和招才引智專員荐才活動，幫助重點用人單位對接海外高端人才1022人，向相關區域推荐創新項目286個，幫助相關區域重點用人單位對接海外相關機搆、科研院所68次。（天津日報）

《福建》2019重點項目擬投資3.8兆人民幣

福建省發改委日前表示，2019年將按照推進閩東北、閩西南兩大協同發展區建設的要求，擬列1564個省重點項目，總投資3.8兆。其中，在建項目1199個、總投資2.8兆、年度計劃投資4538億元；預備項目365個、總投資1.03萬億元。據統計，2018年省重點項目共有1562個，其中在建的項目1150個，年度計劃投資4308億元；在建重點項目完成投資4737.12億元，完成年度計劃的110.0%。（人民日報）

▼廈門市市貌。（圖／CFP）