華聞快遞／人行：美「標普公司」獲准進入中國信用評級市場

▲中國人民銀行建築外觀。（圖／中新社）

《北京》人行：美「標普公司」獲准進入中國信用評級市場

中國人民銀行營業管理部28日發佈公告，對美國標普全球公司（S&P Global Inc）在北京設立的全資子公司「標普信用評級（中國）有限公司」予以備案。同日，中國銀行間市場交易商協會也公告，「接受標普信用評級（中國）有限公司進入銀行間債券市場開展債券評級業務的注冊」。代表標普已獲准正式進入中國開展信用評級業務。（中新社）

《上海》牽手南京、杭州、合肥 聯動打造「長三角創新圈」

建設「長三角創新圈」專家研討會27日舉行，建議構建「一圏一核三城多點」的創新發展新格局，打造世界有影響力的綜合性科創中心城市群。其中，包括破除沿線城市間制度壁壘、建立城市間人才柔性流動機制、在沿線城市設立「伙伴園區」等。未來，將向西加強與武漢、重慶、成都等長江沿線節點城市合作，帶動形成「長江經濟帶創新圈」。（金陵晚報）

《北京》2018年「規模以上工業企業」利潤增長10.3%

據國家統計局網站消息，「2018年全國規模以上工業企業」實現利潤總額66351.4億元（人民幣，下同），比上年增長10.3%。其中，國有控股企業實現利潤總額18583.1億元，比上年增長12.6%；集體企業實現利潤總額102.2億元，下降1%；股份制企業實現利潤總額46975.1億元，增長14.4%；外商和港澳台商投資企業實現利潤總額16775.5億元，增長1.9%；私營企業實現利潤總額17137億元，增長11.9%。（中新社）

《廣東》深圳國際會展中心鋼結搆封頂 總建筑面積相當於6座「鳥巢」

由中建鋼搆有限公司承建的深圳國際會展中心鋼結搆工程實現28日全面封頂，項目計畫於2019年6月30日竣工。該是集展覽、會議、購物等於一體的綜合會展類建築群，建成後將成為全球第一大會展中心。項目鋼結搆總用鋼量達27萬噸，為全球房屋建筑領域之最；總建筑面積達158萬平方公尺，相當於6座鳥巢（北京國家體育場俗稱鳥巢），為全球建筑面積最大的單體建筑。（中新社）

▼深圳國際會展中心。（圖／中新社）

《湖北》武漢發佈首批網絡直播團體標準

湖北省標準化學會、武漢市軟件行業協會以及武漢斗魚網絡科技有限公司，28日聯合發佈了《網絡直播平台管理規范》和《網絡直播主播管理規範》，這是大陸直播行業發展至今正式推出並實施的首批網路直播團體標準。明確規定直播平台的主播監控、賬號監管、平台巡查等多個方面內容，並對主播著裝要求、直播內容等進行規範。（中新社）

《北京》調整高頻快開彩券游戲和競猜彩券游戲規則

財政部、民政部、體育總局三部門28日發佈通知，要求調整高頻快開彩票（彩券）游戲和競猜彩票游戲規則，加強彩票市場監管。通知內容顯示，自2019年2月11日起，高頻快開游戲每期銷售時間短於20分鐘的，一律調整為20分鐘；取消提取1%的調節基金，相應提高其彩票公益金提取比例1個百分點等。（中新社）

《遼寧》推出33條意見服務民營經濟發展

《關於服務保障民營經濟發展的若干意見》內容顯示，明確了遼寧法院服務民營經濟發展的路徑，要求全省法院為民營經濟健康發展營造更加公平、透明、可預期的法治環境。《意見》要求加強產權司法保護，加大糾正涉產權、涉民營企業和民營企業家冤錯案件工作力度，對確有錯誤的生效判決，堅決盡快予以糾正，增強民營企業財富安全感和創業新動力。（遼寧日報）

《澳門》2018年就業情況理想 最新失業率維持1.7%

據統計，2018年10月至12月總體失業率為1.7%，澳門當地居民失業率為2.4%，均與上一期（2018年9月至11月）持平；就業不足率為0.4%，上升0.1個百分點。此外，總體就業人口月工作收入中位數為1.6萬元（澳門幣，下同），當地就業居民為2萬元，按季度均持平。（中新社）

▼澳門風貌。（圖／CFP）