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社會 社會焦點 保障人權

狗狗突然掙脫繩索吠叫「害路人跌倒」　美甲師：牠們是流浪狗

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遛狗。（圖／達志影像／示意圖）

▲遛狗未做好防護措施，導致路人受傷。（圖／達志影像／示意圖）

地方中心／台中報導

一名董姓美甲師某天晚間帶著2隻狗狗到忠明公園內遛狗散步，竟疏於注意，未將其中一隻混棕色犬隻繫繩牽引，亦未抓緊牽另一隻黑犬的狗鍊，正當一名陳姓女子路過時，混棕色犬突然吠叫，另一隻黑犬也忽然掙脫繩索，2隻狗狗均衝向對方並在周圍繞行，並作勢攻擊，導致對方跌坐在地受傷。而董女稱，不是2隻狗的飼主，牠們均是流浪狗，是暫時照顧。不過，台中地院法官採信證人說法，認定兩犬為董女所帶，且在公共場所遛狗，自負有繫以繩索看管或採取防護措施，因此依涉過失傷害，判拘役30天，可易科3萬元。

依判決書提到，當陳姓女子前往公園內的書法教室途中，混棕色犬朝她吠叫，另一隻黑犬亦忽然掙脫繩索，2隻犬隻均衝過來並在周圍繞行，還作勢攻擊，導致她跌坐在地，受有左膝挫傷、皮膚及皮下組織局部感染等傷害，後來是經公園遊張姓客發現，趕緊上前驅趕，2隻狗狗才作罷攻擊，並於事後到派出所提出傷害告訴。

董女矢口否認有何過失傷害犯行，辯稱「不是2隻狗狗的飼主，該2隻狗均是流浪狗，是暫時照顧它們等待其他人認養，案發當時是陳女先持包包對混棕色犬揮舞驅趕，牠才吠叫，而牽的黑犬之前沒有爆衝的情形，沒有牽很緊，牠才掙脫，但有立刻跑過去制止，張姓遊客到的時候，我已經制止狗了，他沒有看到事發經過」。

但後來董女又向法官辯稱，當日帶黑狗出門遛狗，混棕色狗並非她帶出去，那隻狗是在土地公廟前的流浪狗，自己跟過來。不過，法官據張姓男子、陳姓女子的證詞，認定董女是在案發期間兩犬的照顧者，認為她帶2 隻犬隻外出遛狗，疏未注意繫上狗鍊及抓緊狗鍊，以控制狗隻行動，防止危害他人，導致發生事故，使對方受傷，事後否認過失犯行，尚未與對方達成和解，因此量處拘役30日，可易科罰金。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：遛狗,公園,攻擊,台中地院

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