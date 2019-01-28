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竹市左岸棒球場啟用　活化河岸高灘地打造熱血「主場」

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▲左岸棒球場將改善本市球場不足情形，並成為各級棒球隊的「主場」。（圖／新竹市政府提供）

▲左岸棒球場將改善本市球場不足情形，並成為各級棒球隊的「主場」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（28）日舉辦新竹左岸棒球場啟用典禮，打造設有球員休息區、看台區、練習棚與牛棚的完備環境，新竹市副市長沈慧虹出席啟用典禮時表示，市府向經濟部水利署爭取經費，於頭前溪高灘地「新竹左岸」打造棒球場與多功能休閒草坪等設施，提供民眾完善、便利的休憩運動空間，左岸棒球場將改善本市球場不足情形，並成為各級棒球隊的「主場」，讓棒球教育向下扎根。

沈慧虹於啟用典禮致詞表示，左岸棒球場占地1公頃，場內設有內野紅土區，場外設置2座球員休息區、1座裁判休息棚暨紀錄台、2座觀眾看台區、1座打擊練習棚、2座牛棚等，具備完善的運動環境，可以讓球員和球迷盡情享受棒球。今日啟用左岸棒球場，剛好銜接日前順利招標、即將拆除重建的新竹市立棒球場，適時舒緩市轄內棒球場地數量過少的窘境，歡迎各級棒球隊「以球會友」，切磋球技增進情誼。

沈慧虹說，市府新闢的左岸棒球場係利用原有的狗狗公園位置，此次工程同時升級狗狗公園設施，打造毛小孩的快樂園地，讓民眾和動物可以更友善相處。新建的狗狗公園位於台鐵路橋與頭前溪大橋下，面積達9,600平方公尺，分別設置大、小型犬區，並設有一座寬5米、長8米的休息棚及3組石材座椅，提供愛狗人士交流的舒適休閒環境，也讓狗狗們多一個空間，享受交朋友的美好時光。

新竹市長林智堅表示，頭前溪為新竹市的母親河，蘊藏豐富水岸資源且孕育城市發展，但因過去缺乏整體規劃，空間零碎，且堤後坡處雜草叢生，易堆積垃圾，他上任後積極爭取經費，整建轄內長10公里的頭前溪高灘地「新竹左岸」，推動水環境綠美化，同時打造新竹左岸運動廊帶，提供民眾完善、便利的休憩運動空間。

林智堅也感謝新竹市活力社區棒球推廣協會認養左岸棒球場，協助維護設施及周遭環境，讓讓球員和球迷享受球場的便利與舒適。

新竹市環保局長江盛任說，左岸棒球場附近還設置1座多功能休閒草坪，綠化面積7.5公頃，每年可淨削減總懸浮微粒（揚塵）約1.6公噸，草坪寬廣遼闊，可做為休閒遊憩運動等多功能使用，例如散步、野餐、放風箏、踢足球等。另為提升運動公園易達性及民眾遊憩運動意願，同時增設62格汽車格及47格機車格，歡迎民眾前來體驗親民的水環境。

新竹左岸闢建多處優質運動空間，以滿足不同運動人口的需求，包括4座壘球場、1座棒球場、1座木球場、1座多功能休閒草坪及1座滑板公園。各場地再以運動廊道、人行鋪面串聯，提供民眾移動的便利性，同時增設多處停車場，提升運動公園易達性，加上自行車道，將成為新竹地區結合運動與休閒遊憩的熱門場所。

江盛任表示，未來將持續新竹左岸整體景觀政策，推動水環境景觀綠美化及運動生活場域作業，除了可改善河川揚塵污染與降低廢棄物棄置問題外，亦可藉由廣大草原綠地改善空氣品質，提供市民更廣更大的休閒遊憩園地。

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關鍵字：左岸棒球場

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