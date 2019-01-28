驚！火星探測車機會號斷訊　科學家憂已「陣亡殉職」

▲NASA火星探測車「機會號」目前失去聯繫 。（圖／翻攝自NASA官網）



國際中心／綜合報導

NASA火星探測車「機會號」於2004年1月24日成功著陸火星，原本預期工作時間只有90天，但實際工作時間已經接近15年，但從去年6月沙塵暴之後就失去了聯繫，科學家憂心表示，「它可能已經陣亡」。

據《福斯新聞》報導，2018年6月一場巨大的沙塵暴襲擊火星，覆蓋了太陽，使機會號（Opportunity Mars rover）唯一能量來源的「太陽能板」無法接收到陽光，導致其失去電力。機會號計畫經理卡拉斯（John Callas）表示，這些日子以來，他們持續對「機會號」發射訊號，但始終沒有收到回覆，隨著時間越來越久，聯繫成功的可能性就越來越少。

對此，火星探測器負責人兼康乃爾大學教授斯奎爾斯（Steven Squyres）於上週五表示，「我還沒有放棄機會號」。他補充說，「這有可能是結束，但假設真的是沙塵暴讓機會號無法運作，也是一種『光榮的死亡』。」

報導中還指出，2004年時和機會號一起降落火星的還有「精神號」，但「精神號」早在2009年陷入沙坑，於2010年3月停止停止運作，剩下「機會號」獨自工作到2018年。