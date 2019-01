想取回370億黃金！馬杜洛遭英國央行拒絕　各國夾擊逼他下台

▲委內瑞拉總統馬杜洛。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)23日自行宣布出任臨時總統,讓現任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)陷入危機。《彭博》指出,馬杜洛派出官員,前往英國中央銀行「英格蘭銀行」(Bank of England)想取回價值12億美元(約台幣368億元)的黃金,不過遭到拒絕。

《彭博》報導,委內瑞拉央行行長奧爾特加(Calixto Ortega)上月前往倫敦,試圖取回存放於英國的委國資產,這些黃金是委國目前約80億美元外匯存底的重要部分。然而,此舉遭到英國央行回絕,進一步打擊馬杜洛的士氣。

消息人士指出,美國高級官員敦促英國政府,必須斷開馬杜洛對委內瑞拉國有資產的請求,這等同是站在瓜伊多那一邊。英國政府26日加入美國與其他力挺瓜伊多的國家,如果未來8天內沒有召開新選舉,就會認定瓜伊多是臨時總統。

▲瓜伊多受到美國等多國支持。(圖/路透)



英國外交部事務部部長鄧肯(Alan Duncan)表示,「我們與美國肩並肩,國民議會以及總統瓜伊多是最能勝任的,可以帶領委內瑞拉重回民主、經濟與自由。」英格蘭銀行26日則透過一份聲明指出,有提供黃金保管服務給許多顧客,但不能對這些關係發表評論,「在所有作業中,銀行遵守風險管理的最高標準以及有關立法,包括可適用的金融制裁。」

美國財政部25日發布聲明,打算利用經濟與外交政策,確保任何與委國的商業交易行為都與美國立場保持一致,那就是認定瓜伊多。美國國家安全顧問波頓(John Bolton)27日不惜警告,只要有暴力或威脅影響到瓜伊多以及國民議會,必定會面臨重大後果。

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2