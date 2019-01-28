設「熊孩子」車廂讓耳根清淨？　鐵路公司：風險大大提高

大陸中心／綜合報導

不管在公車還是捷運上，任何的大眾運輸工具，相信你應該都有遇過小朋友在車廂內自由奔跑，連爸媽都管不住的情況吧？大陸日前一名網友就提議中國鐵路總公司，設置「熊孩子」車廂，這樣其他乘客就可以「耳根清淨」了。

▲「熊孩子」車廂，成為大陸網友日前關注之議題。（示意圖／LibreStock）

據《新京報》報導，設置「熊孩子」車廂的說法，其實並不新鮮，早在2017年，大陸著名主持人孟非就曾在微博發表類似言論，而引發不少爭議。他表示，國外有女性專用車廂，中國高鐵為什麼不可以有熊孩子和父母的專用車廂？

對此，中國鐵路總公司客運部主任黃欣也回應，網友的想法很有創意，但是否設置「熊孩子」車廂應謹慎而為，並經過充分論證，畢竟牽涉到諸多法律問題，尤其是安全保障責任層面。

黃欣指出，把「熊孩子」聚到一個車廂，由於孩子行為的不可控性，加上有些監護人可能不在身旁，發生人身安全意外的風險大大提高，無論對家長、孩子及鐵路方面都無益處。還有關鍵問題，所謂的「熊孩子」車廂，應以消費者自願選擇為前提，由此一來，部分選擇「熊孩子」車廂，另一部分選擇普通車廂，就失去了當初設置「熊孩子」車廂的初衷了。

黃欣表示，設置「熊孩子」車廂，非權宜之計，也非長久之策。最重要的還是提升人民對公共秩序和公民道德的問題，所有問題自能迎刃而解，保障乘客們不被打擾和侵犯的訴求。