拿槍對準「8月肚」射！前妻有孕孩子卻「不是他的」　醋男殺人後自盡





▲獵槍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

俄羅斯男子迪米特里（Dmitry Golubtsov）不久前剛離婚，但當他看到41歲的前妻奧利嘉（Olga Ukhova）懷有8個月的身孕，但是孩子的爸卻是另一名男人時，他再也無法忍受，拿著步槍就朝著前妻的肚子和頭部開槍，以確認能把還未出生的小孩殺死，最後再將屍體棄置於路邊。

根據外媒報導，奧利嘉在離婚之後與另一名男子交往，過上幸福的新生活，而他的腹中更有一名已經8個月大的寶寶，她在事發當天與迪米特里回到先前所住的家中，要進行物品整理跟分配，但卻在進屋後遭到前夫持槍，分別對著她的頭部跟腹部各射一槍後死亡。

迪米特里在開槍之後，冷靜地將屍體丟棄在路旁，並打電話告知朋友他殺了人；最後該名朋友緊急向警方報案，並向警分指認迪米特里的特徵跟汽車模樣後，才順利的在高速公路旁找到人。

不過就在警車一開始接近迪米特里的車輛時，迪米特里先是持槍攻擊警察，造成一名員警重傷送醫，隨後他自知再也躲不過，選擇飲彈自盡。報導中指出，迪米特里有許多犯罪紀錄，其中包含使用槍枝跟違反交通規則；被害者奧利嘉除了懷中8個月大的小孩之外，還有一名已經成年、進入俄國軍隊服役的成年兒子，自己也有一番成功的事業。