鮮肉「睡150男」後才發現是直男！禁慾1年改找女孩「破處」

▲ 希爾頓（Dominic Hilton）14歲時出櫃。（圖／翻攝臉書Dominic Hilton，下同）

國際中心／綜合報導

英國伯恩茅斯（Bournemouth）27歲男子希爾頓（Dominic Hilton），在與150位男性交往後，才發現自己竟然是「直男」，他希望可以交到女朋友，並且如果對方願意「他可以獻出童貞」。

據英國《每日郵報》報導，希爾頓14歲時向家人坦承自己是同性戀，期間交過150位男友，但從未與女性交往過。他曾於18歲時嘗試男性伴遊的工作，並深信自己有天會嫁給男生。然而，他在2017年與前任男友分手後，在聖誕節當天決定採取「禁慾一年」的方式沉澱心情，不再受外人打擾。在2018年底時，他發現自己「能量增強10倍」，而且逐漸對女性產生濃厚興趣。

由於長時間都沒有空窗期，禁慾對於希爾頓而言是一項重大挑戰。他表示，如果以前有人問他「一個人能否改變性頃向」，他一定會說「不」，但他現在已經向大眾證明「其實可以」，而且性頃向的轉換是一個「漸進式過程」，而不是有人突然打開了開關一樣。

在發覺自己「可能是雙性戀」，而且男性不再具吸引力之後，希爾頓開始改變自己的穿衣風格，從之前模仿創作歌手「喬治男孩」（Boy George）化妝，到現在每天都穿運動服。除此之外，他也開始使用交友軟體與女性聊天，並盡量向對方坦承過去的情史，但相對地，他也因此受到許多人拒絕，像是有位女孩在他們見面一小時前，突然拒絕出席。

▼ 希爾頓開始轉變自己的穿衣風格，並使用交友軟體約女生見面。

希爾頓表示，很多人都不了解他，並認為他是同性戀，但那只是一個過程，因為他「毫不懷疑自己是直的」。他也推薦大家可以嘗試禁慾一段時間，只要嘗試一段時間也對「自己學到的東西感到驚訝」。

希爾頓的故事散布後，卻引發許多網友懷疑，「我很難想像，有女性會選擇與一名有150任男友的男性交往，為甚麼他不找雙性戀或泛女性」、「他很難交到女友，因為很少女生可以接受他的情史」、「我覺得他還沒有直，只是想嘗試女性而已，或許到明年，他就會回歸『同性戀頃向』」、「我同性戀朋友稱之為『少女時代』」。不過也有在底下鼓勵他，「加油!去嘗試吧，要好好疼惜對方」、「希望你可以早日找到幸福」、「做你自己」。