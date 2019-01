名醫纏訟12年3打官司求離婚　2019農曆年前確定離了...

▲名醫與妻子離婚官司竟纏訟12年才確定判離獲准。(圖/資料照)

突發中心/台北報導

新北市1名內科診所院長,因故與30多年前結婚的妻子不合,雙方打了12年的離婚官司,院長表示妻子沉迷宗教,又疑似劈腿另名大陸籍男子,甚至還冒名抵押紐西蘭房產800多萬元,因此12年間不斷在台灣以及紐西蘭2地打官司,但卻都敗訴,直到2017年第3度提出離婚訴訟,台北地院才判准2人離婚。

根據《蘋果日報》報導,針對判決結果,鄭女律師回應,「法官認定鄭女士在紐西蘭有一個貸款沒有經過她丈夫同意,可是對方所稱鄭女士安排一個男人冒充曹醫師接電話同意貸款,這個完全是捏造的。」所以一定要會再提出上訴。

而曹男控訴,遭到鄭女一再以訴訟相逼,甚至鄭女還會傳恐嚇簡訊給他,「Have a nice sleep in jail sooner or later(你早晚進監獄,祝你好眠)」、「Look down at your outside window now(現在去看看你窗外下面有什麼)」,甚至跑到診所擾亂病患,以輕蔑嘲諷詞句貶損他的醫術及人格形象。

法官審酌,考量雙方長年關係惡劣,唯一交集只剩法院官司,可以認定婚姻存在難以維持的重大事由,考量冒貸及向病患訕笑曹男醫術不佳等新事由,鄭女在婚姻整體過失中可歸責程度較大,曹男請求正當,准許離婚。可上訴。

