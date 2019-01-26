名醫纏訟12年3打官司求離婚　2019農曆年前確定離了...

▲名醫與妻子離婚官司竟纏訟12年才確定判離獲准。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

新北市1名內科診所院長，因故與30多年前結婚的妻子不合，雙方打了12年的離婚官司，院長表示妻子沉迷宗教，又疑似劈腿另名大陸籍男子，甚至還冒名抵押紐西蘭房產800多萬元，因此12年間不斷在台灣以及紐西蘭2地打官司，但卻都敗訴，直到2017年第3度提出離婚訴訟，台北地院才判准2人離婚。

根據《蘋果日報》報導，針對判決結果，鄭女律師回應，「法官認定鄭女士在紐西蘭有一個貸款沒有經過她丈夫同意，可是對方所稱鄭女士安排一個男人冒充曹醫師接電話同意貸款，這個完全是捏造的。」所以一定要會再提出上訴。

而曹男控訴，遭到鄭女一再以訴訟相逼，甚至鄭女還會傳恐嚇簡訊給他，「Have a nice sleep in jail sooner or later（你早晚進監獄，祝你好眠）」、「Look down at your outside window now（現在去看看你窗外下面有什麼）」，甚至跑到診所擾亂病患，以輕蔑嘲諷詞句貶損他的醫術及人格形象。

法官審酌，考量雙方長年關係惡劣，唯一交集只剩法院官司，可以認定婚姻存在難以維持的重大事由，考量冒貸及向病患訕笑曹男醫術不佳等新事由，鄭女在婚姻整體過失中可歸責程度較大，曹男請求正當，准許離婚。可上訴。

【更多新聞】

影／「LV」旅店歇業還飄陣陣K味 警闖入搜669包毒咖啡

影／街友20天偷8台機車只為「蹭飯」 警呼：「派出所財損最嚴重」