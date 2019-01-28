學測「五選四」72％校系訂新規則！　最多移除社會或自然科

▲大學學測落幕，考生接下來要面臨校系選擇。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

今年大學申請入學首度採取「五選四」，也就是五科裡面最多採計四科，上千個校系訂立全新規則，佔比高達72％，大多校系仍以國、英、數為主要科目，最多被移除的科目依序為社會科、自然科。多元入學專家劉駿豪建議，考生應填選自己喜歡的科系，而非用保守心態選穩上科系。

根據招聯會公布簡章，108學年共1963個系組參與申請入學招生，其中台大醫科的多數醫學系選擇移除社會科，使用國、英、數、自四科；不過，也有醫學系選擇移除國文，像是台北醫學大學醫學系與慈濟大學醫學系，採計英、數、社、自四科。

▲台大醫科的多數醫學系選擇移除社會科。（圖／記者李毓康攝）

另外，各學系也可採分組招生，像是台大工管系的企管組採計社會科招收社會組學生，科技管理組則採自然科招收自然組高中生。而政大傳院過去採學測總級分，現今五選四中採計國、英、數及社會科，以社會組考生為主，凸顯大學選才面臨「社會」、「自然」二者不可兼得的難題。

根據目前最多採計四科學測成績的範圍內，劉駿豪預估，醫科約要59級分才能通過第一階段篩選，台大校系則為55級分，清、交、成等頂大約53級分，中興中央等「中字輩」約51級分，頂尖私校則為43級分。

劉駿豪指出，考招方式變動，高達72％校系採計方式改變，讓落點難以推估，雖然大考中心會公布四科採計組合累積人數，但只會對60、59級分少數頂尖學生有用，對一般學生參考程度不高。他建議，考生除了選有興趣的科系，也可以試著填一些理想中的學校，申請入學最怕妥協報一個穩上的科系，上了卻很難割捨掙扎於是否要拚指考。

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