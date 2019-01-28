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老公給「存摺驚喜」搞笑失敗...人妻曬恩愛：他幫我圓夢！網全閃瞎

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▲▼人妻揭老公超霸氣付演唱會門票。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲人妻曬截圖，老公超霸氣付演唱會門票。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

臉書上常有網友曬出與另一半的甜蜜日常，日前也出現一波「曬存摺風」，一名人妻就在臉書社團「爆怨公社」中貼文表示，自己的老公也想學其他網友用存摺備註欄排出「老婆我愛你」字樣，結果卻失敗了，但真正讓她感動的是老公匯錢來的原因，讓大家直呼實在太閃了。

網友在「爆怨公社」PO文提到，她先前看到社團內有一篇文，是別的網友匯錢給老婆，還在存摺上排出了「老婆我愛妳」的字樣，超級浪漫，她就把貼文分享給自己老公，結果晚餐過後，老公就催促去刷存摺，結果只出現老公的名字，讓這個小驚喜失敗了，不過這位人妻說「還是很感動」。

她提到，原來老公匯錢給她的原因是要讓她完成看鄧紫棋演唱會的夢想，「一開始我知道這個消息我只是半開玩笑的說想去看，還很貪心的說我要4800的位置」。她另外PO出對話，告訴老公自己可以出2000，沒想到老公霸氣直接說「你去搶票吧！我付錢！」

人妻表示，她17歲認識老公，18歲就結婚，自己在家照顧3個孩子，老公負責工作賺錢，平時身上只帶一點點錢，其餘都交給她，年底剛買了新家具，手頭已經有點緊了，更因為工作需要常常加班，但看演唱會一直是她的願望，但老公真的霸氣出錢之後，反而讓她過意不去，「突然心情超級複雜不知道要怎麼說，是不是太任性了唉，有人懂這種複雜感嗎？」

雖然這名原PO感到很煩惱，但夫妻之間的故事讓許多網友好羨慕，「珍惜這種老公，不多見了」、「就買下去吧～這會是一輩子的回憶！」、「你們夫妻的這種相知相惜讓人覺得感動。我覺得演唱會還是要去，機會難得」、「想去就去！青春不留白！回來加倍愛老公」、「我老公也是這樣的男人，只要我開口，從來沒拒絕過」、「這篇文怎麼沒有打字（好亮阿）」。

原PO後來也留言表示，後來再搶朴前夕還是決定放棄了，「演唱會日期接近婆家水蜜桃採收的季節，先生要上山幫忙就無法陪我去了，一個人去看也無趣，決定拿這筆錢去給先生買幾件過年新衣」。雖然沒看到演唱會，還是有許多網友被這個故事感動，「祝福你們一家人一直幸福滿滿，正能量的文可以帶給更多人正能量喔」、「妳老公有妳這個這麼貼心會替人著想的老婆，也是很幸福呢」。

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關鍵字：存摺,存摺驚喜,爆怨公社,放閃

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