保七警不畏嚴寒下水清除蜈蚣漁網　用心維護濕地生態環境

▲保七大隊台江分隊員警，換上青蛙裝，頂著嚴寒，涉水將所有蜈蚣漁網清除上岸，並將漁網內所有魚、蝦放生回大自然濕地環境，成功維護當地生態環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保安警察第七總隊第七大隊台江分隊，協同台江國家公園管理處及當地保育志工，至台南市安南區城西地區濕地，不畏寒冷氣候，換上青蛙裝涉水清除蜈蚣漁網，共計清除出6具蜈蚣漁網，並將漁網內魚、蝦放生回大自然濕地環境，成功維護當地生態環境。

每年11月至2月為北方候鳥至台灣渡冬高峰期，保七大隊台江分隊職司台江國家公園保育警察工作，為保護冬候鳥棲息環境，近日與台江國家公園管理處及當地保育志，加強台江國家公園園區濕地聯合保育巡查工作，拆除多處蜈蚣漁網，維護台江濕地生態環境。

保七第七大隊台江分隊說，「台江國家公園」是台灣第8座國家公園，同時也是台灣唯一的濕地型國家公園，園區內挾有豐富的濕地生態，更是許多珍稀冬候鳥的主要棲息地之一，特別是聞名世界的黑面琵鷺，即是因為台江國家公園內優越的棲地環境，加上豐富的天然魚類資源，每年均大量來到此地渡冬，彰顯了台灣生態保育成果。

然而卻仍有少數民眾任意侵入國家公園濕地範圍內，投置蜈蚣漁網撈捕濕地內蝦蟹、魚苗，非但對濕地環境造成破壞，更對許多正在棲息之冬候鳥造成驚擾。近日保安警察第七總隊第七大隊台江分隊，即協同台江國家公園管理處及當地保育志工，至台南市安南區城西地區濕地，執行聯合保育巡查工作，於該處水域發現多具大型蜈蚣漁網，大家均不畏寒冷氣候，立即換上青蛙裝涉水將所有蜈蚣漁網清除上岸，共計清除出6具蜈蚣漁網，並立即將漁網內所有魚、蝦放生回大自然濕地環境，成功維護當地生態環境。

保七總隊第七大隊大隊長黃建智呼籲，自然生態保育不易，台江國家公園園區範圍為許多珍稀冬候鳥的主要棲息地，嚴禁任意侵入驚擾或於公告禁止捕魚之水域，從事捕撈等破壞自然生態環境之行為，請民眾切勿以身試法。