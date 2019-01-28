何志偉嗆沒遏止惡質選舉　柯文哲回擊：選前一個樣、選後一個樣

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選27日結果出爐，由民進黨候選人何志偉以3.8萬拿下勝利，晚間發表勝選感言時，砲轟「柯家軍」陳思宇不斷抹黑，父女用卑劣手段造謠，更直指台北市長柯文哲沒有遏止，還煽風點火，反問「這就是你的白色力量嗎？」柯文哲28日受訪時回擊，「他選前一個樣、選後一個樣，今天應該又是一個樣」。

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。何志偉在宣布勝選感言時首先表達感謝，感謝過去8年的努力有被看見、有被肯定、有被支持。

接著何志偉話鋒一轉，把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，攻擊何志偉跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

何志偉反問柯文哲，你沒有遏止，還煽風點火，要問柯市長這就是你的白色力量嗎？柯文哲嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量，請柯文哲從今晚到未來應該要好好反思反省，當時後台北市民支持的柯文哲是誰，你還記得嗎？你還記得，你還有機會，你忘記了，你未來就沒有機會了。

對於何志偉批評，柯文哲28日受訪時回擊，「還好啦，他選前一個樣、選後一個樣，今天應該又是一個樣，還好啦！」

▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲站台。（圖／記者林敬旻攝）