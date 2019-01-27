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勝選了為何還罵對手？　何志偉：期許白色力量可好好發展

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▲▼立委補選候選人何志偉開票現場,當選人何志偉感謝現場選民。（圖／記者季相儒攝）

▲立委當選人何志偉感謝現場選民。（圖／記者季相儒攝）

記者陶本和／台北報導

台北市立委27日進行補選，民進黨候選人何志偉順利勝出，他在發表勝選感言時，重砲轟「柯家軍」陳思宇父女在選戰期間不斷抹黑，也直指台北市長柯文哲並未遏止。有媒體詢問，已經勝選為何還要罵對手？何志偉表示，他對白色力量有非常高的期待，但是否變質，這是他擔心的。

何志偉發表的勝選感言中，把砲口對準陳思宇父女，批評他們用卑劣手段造謠，攻擊何志偉跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

何志偉也反問柯文哲，你沒有遏止，還煽風點火，要問柯市長這就是你的白色力量嗎？柯文哲嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量，請柯文哲從今晚到未來應該要好好反思反省，當時後台北市民支持的柯文哲是誰，你還記得嗎？你還記得，你還有機會，你忘記了，你未來就沒有機會了。

由於何志偉已經勝選，但選擇在發表勝選感言時砲轟對手陳思宇父女，以及台北市長柯文哲？面對現場記者的追問，何志偉解釋，他對白色力量還有非常高的期待，但白色力量是否變質，這是他所擔心的。

何志偉說，因為他自己還很年輕，很多年輕支持者與他有一樣都擔憂，因此他期許白色力量在台灣可以好好發展，正向、溫暖的選舉，才是大家想要看到的。

▲▼立委補選候選人何志偉開票現場,當選人何志偉感謝現場選民。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：何志偉,民進黨,柯文哲,陳思宇,白色力量

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