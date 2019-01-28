柯文哲總統夢3張門票缺1張！陳思宇慘敗柯組黨陷兩難





▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲站台。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導



北市立委補選「柯家軍」陳思宇慘敗，被視為台北市長柯文哲在2020總統大選路警訊。有媒體觀察，少了立委補選這張門票，柯文哲下一步組黨與否陷入兩難，僅剩下三月訪美盼能繳出成績單。

《聯合報》報導，立委補選、三月訪美、組黨與否，一直被視為柯文哲問鼎大位的三張門票，掉了一張雖還是可以入場，但看到的劇情可能會不太美好。報導指出，補選結果，顯示柯文哲「練兵」失敗，在沒有政黨、組織奧援下，空氣票幾乎完全失靈，若還想進入二○二○總統戰場，接下來的第二、三張門票必須好好把握。

《中時》報導，連任慘勝，讓柯深刻了解政黨的重要性，透露組黨想法，但子弟兵此役慘輸，組不組黨，柯恐陷兩難。報導說，依柯文哲的性格，先前已透露組黨盤算，即意味著不論陳是輸是贏，應不會影響他參不參與2020；立委補選前或許柯文哲不覺得組黨的迫切性，但這次慘敗，連陳思宇都感嘆，組織動員不如藍綠。

報導稱，柯文哲過去空軍很強，隨著高雄市長韓國瑜崛起，他的網路聲量大不如前，陸軍則要靠組織動員，柯無黨派奧援，雖有義勇軍相挺，但力量不足與政黨系統性組織戰相提並論，要讓白色力量持續發光，柯組黨看似勢在必行，但是這次子弟兵大敗，柯文哲的組黨路恐陷進退維谷。